Volkswagen lance une nouvelle marque automobile

Volkswagen sort le grand jeu pour séduire la Chine avec sa nouvelle marque Unyx.

Vous êtes Volkswagen, l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, et votre plus gros marché, c’est la Chine… et vous luttez contre les marques chinoises. Que faites-vous ? Et bien, vous créez une marque spécialement pour ce marché, pardi ! C’est exactement ce que VW vient de faire avec Unyx.

Pourquoi une telle décision ? Au premier semestre 2024, VW a vu ses ventes de voitures électriques exploser en Chine (+45 %), compensant la baisse en Europe. Autant dire que l’Empire du Milieu est devenu le nerf de la guerre pour le constructeur allemand. D’où cette stratégie « En Chine, pour la Chine« , qui vise à coller au plus près des attentes des consommateurs chinois.

Le premier modèle de cette nouvelle marque, c’est l’ID.Unyx. Un nom qui cache un SUV coupé électrique de près de 4,7 mètres de long. Pour ceux qui connaissent un peu le catalogue VW, imaginez une Cupra Tavascan avec un relooking made in China.

Sous le capot (enfin, façon de parler pour une voiture électrique), on retrouve le système électrique modulaire (MEB) de VW.

En version de base, c’est une propulsion arrière de 210 kW (environ 285 chevaux pour les puristes). Une version 4 roues motrices de 250 kW (340 chevaux) est prévue pour plus tard. Dans les deux cas, la vitesse max est limitée à 160 km/h.

Autonomie : des chiffres qui font rêver… ou pas

VW annonce fièrement une autonomie de 621 km pour l’ID.Unyx. Impressionnant, non ? Mais attention, c’est selon le cycle chinois CLTC, connu pour être… disons… optimiste. Pour vous donner une idée, la Cupra Tavascan, qui est quasiment la même voiture, affiche 542 km d’autonomie selon le cycle WLTP européen, bien plus strict.

Un pari risqué ?

Lancer une nouvelle marque n’est jamais une mince affaire, même pour un géant comme Volkswagen. D’autant plus sur un marché aussi compétitif que la Chine, où les constructeurs locaux sont de plus en plus performants, notamment sur le créneau de l’électrique.

VW prévoit de sortir 5 véhicules sous la marque Unyx d’ici 2026, et pas moins de 34 nouveaux modèles d’ici 2030 pour l’ensemble de ses marques en Chine. C’est ambitieux, très ambitieux même. Mais est-ce suffisant pour s’imposer face aux BYD, Nio, Xpeng, Zeekr et autres marques chinoises qui ont l’avantage du terrain ?