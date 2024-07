La nouvelle marque de Volkswagen tient déjà sa première voiture électrique : voici l’ID. Unyx

Chahuté par la concurrence chinoise, Volkswagen a pris la décision de créer une marque spécialement conçue pour ce pays. C’est ainsi qu’est né le nouvel ID. Unyx, qui prend la forme d’un SUV coupé 100 % électrique, qui pourrait finir par arriver en Europe au cours des prochaines années.

Si Volkswagen reste le numéro 3 mondial de la voiture électrique, le constructeur reste cependant bien loin derrière ses rivaux, Tesla et BYD. De plus, ses ventes de véhicules zéro-émission (à l’échappement) sont en forte baisse, notamment en Europe.

Un modèle inédit

La firme basée à Wolfsburg est mise à mal par la concurrence chinoise, qui est de plus en plus forte aussi bien sur le Vieux Continent que dans son pays natal. Et pour cause, on compte actuellement plus de 150 marques originaires de l’Empire du Milieu, même si seulement deux sont en réalité rentables. Mais cela n’empêche pas Volkswagen de trembler, et de craindre de perdre des parts de marché.

Pour reprendre du poil de la bête, le groupe a décidé de créer une marque uniquement dédiée à la Chine, qui prend le nom d’Unyx. Et voilà qu’un premier modèle né sous cette appellation a été dévoilé dans la foulée, comme l’annonce le communiqué officiellement publié par le constructeur allemand. Ce dernier est baptisé ID. Unyx, dans la lignée des autres autos électriques du catalogue, et il prend la forme d’un SUV coupé au design particulièrement désirable. À vrai dire, il nous rappelle le Cupra Terramar, dont quelques photos avaient été publiées sur le net.

Néanmoins, ce nouveau Volkswagen ID. Unyx possède une personnalité bien à lui, avec une face avant particulièrement agressive, notamment au niveau du bouclier. Ce dernier rend la voiture très dynamique, et elle s’offre des feux restant dans la même veine que le reste de la gamme électrique que l’on connaît déjà en France. Et comme chez nous, les optiques sont reliées par une bande lumineuse. De profil, la silhouette est également très sportive, avec son toit incliné, tandis que la partie arrière se rapproche notamment de l’ID.5, entre autres.

Le site Car News China nous informe que le SUV électrique affiche une longueur de 4,66 mètres pour 1,86 mètre de large et 1,61 mètre de haut, tandis que son empattement mesure 2,77 mètres. De quoi loger confortablement cinq passagers, dans un poste de conduite qui reste très proche du reste de la gamme. Nous retrouvons alors une présentation que l’on connaît bien, avec un grand écran tactile central de 15 pouces, qui est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que Baidu CarLife et Huawei HiCar. Il est associé à un combiné numérique de 5,3 pouces.

Une motorisation 100 % électrique

La petite particularité à bord de cet ID. Unyx, que l’on ne devrait sans doute pas retrouver dans une hypothétique version européenne, c’est la présence d’un petit avatar interactif, qui joue le rôle d’assistant vocal. Il est possible de dialoguer avec lui, et même de personnaliser sa voix et son apparence. Il faudra en revanche patienter encore un peu avant de connaître le volume de coffre ou encore la gamme et les équipements. En revanche, Volkswagen a déjà communiqué sur la fiche technique de sa voiture.

Sans surprise, cette dernière repose sur la plateforme MEB, qui équipe également les Volkswagen ID.4 et ID.5, de même que l’Audi Q 8 e-tron, dont la production va s’arrêter ainsi que la Cupra Born. Sous son capot, le nouvel ID. Unyx se décline en deux versions, à deux ou quatre roues motrices. La première embarque un moteur électrique de 286 chevaux installé sur l’essieu arrière et associé à une batterie de 77 kWh. De quoi lui permettre d’afficher une autonomie de 621 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Ce qui donne environ 527 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Une version dotée d’une transmission intégrale et revendiquant 340 chevaux sera aussi proposée. Le temps de charge et la puissance n’ont pas encore été annoncés, mais il faudra sans doute s’attendre à une recharge de 10 à 80 % en 30 minutes environ. On ne sait pas encore quand les livraisons de ce Volkswagen ID. Unyx démarreront, ni même à quel prix. Mais ce dernier sera plus élevé si la voiture arrive en Europe, en raison de la hausse des droits de douane.