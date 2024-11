GeForce Now : tout comprendre à l’offre « Performance », la nouvelle formule lancée par Nvidia sur sa plateforme cloud gaming

À l’occasion du GFN Thursday, Nvidia nous fait part d’une grosse mise à jour sur sa plateforme de cloud gaming GeForce Now. Un nouvel abonnement Performance va voir le jour, ainsi qu’un système de décompte d’heures de jeu.

Entre la mort de Google Stadia et des concurrents comme Amazon Luna et Shadow qui peinent à se démarquer, Nvidia GeForce Now se positionne comme l’une des premières plateformes de cloud gaming du marché avec le Game Pass de Microsoft. Place que Nvidia entend conserver, en lançant une nouvelle formule d’abonnement par exemple. Voici « Performance » !

À lire aussi :

On a testé GeForce Now Ultimate : Nvidia prend 10 ans d’avance sur Xbox

L’abonnement Performance, qu’est-ce que c’est ?

L’offre Performance n’est pas une quatrième formule d’abonnement sur Nvidia GeForce Now. C’est en réalité une mise à jour de l’offre Prioritaire à 10,99 euros par mois (ou 54,99 euros tous les 6 mois). Cette dernière permet de jouer à des sessions de 6 heures sur un serveur premium RTX à 1080p 60 FPS. Avec Performance, Nvidia compte sérieusement élever l’expérience utilisateur de sa formule du milieu de gamme.

Voici ce qui changera avec l’offre Performance :

La résolution maximale passe de 1080p à 1440p

Les écrans ultrawide sont pris en charge, ce qui était réservé aux abonnés Ultime

Les paramètres graphiques peuvent être sauvegardés, ce qui était réservé aux abonnés Ultime

Quant à l’abonnement Ultime, aucune amélioration en vue. Les abonnés continueront d’avoir accès à des sessions de 8 heures maximum sur des serveurs RTX 4080 leur permettant de jouer jusqu’en 4K 120 FPS ou 1080p 240 FPS. Nvidia annonce toutefois qu’une contrainte sera bientôt mise en place sur les abonnements payants.

Une limite de 100 heures de jeu par mois

À compter du 1er janvier 2025, les abonnés Performance et Ultime devront composer avec une limite de 100 heures de jeu par mois. Nvidia se justifie en expliquant que « cela permettra à GeForce Now de continuer à fournir des performances inégalées ainsi qu’un temps d’attente faible, voire nul, pour tous les abonnements payants, sans augmenter les tarifs« .

100 heures de jeu, c’est plus de 12 sessions de 8 heures pour les abonnés Ultime, plus de 16 sessions de 6 heures pour les abonnés Performance. Ce qui est déjà conséquent. Selon Nvidia, cette limite de 100 heures par mois affecterait moins de 6 % de ses abonnés.

Tous les mois, le décompte remontera à 100 heures, voire plus… Nvidia précise que les heures non-jouées sur un mois seront rajoutées aux 100 heures du mois suivant, dans une limite de 15 heures grand max. Les joueurs pourront suivre leur décompte d’heures sur leur compte et même acheter des heures supplémentaires si besoin.

GeForce Now Télécharger gratuitement

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !