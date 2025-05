Nvidia casse le prix de son abonnement GeForce Now Performance à -40 %, le top pour jouer en 1440p

L’offre de Cloud gaming GeForce Now bénéficie des Summer Sales de la marque pour son abonnement Performance qui passe à seulement 32,99 euros les 6 premiers mois.

En plus de produire les cartes graphiques qui donnent le la sur tout le marché, Nvidia est aussi à l’origine de l’un des rares services de cloud gaming à bien fonctionner. Le principe est simple : jouer en streaming à vos jeux sur n’importe quel écran avec une manette. Un PC fait tourner votre jeu à distance et vous permet de profiter du titre n’importe où, sans avoir à transporter tout votre matériel. Nvidia propose trois formules d’abonnement : une gratuite, une Performance avec une GeForce RTX pour jouer en 1440p, qui est celle concernée par la réduction de 40 %, et l’abonnement ultime à 109,99 euros pour 6 mois. Ce dernier permet de jouer avec une RTX 4080.

Pourquoi s’abonner à GeForce Now ?

Parce que vous pouvez jouer sur n’importe quel écran connecté

Parce que l’offre Performance permet de profiter du RTX en 1440p

Permet de faire des sessions de 6 h maximum, 100 h par mois

Normalement, 6 mois d’abonnement Performance coûtent 54,99 euros. Mais avec l’offre estivale sur le site de Nvidia, vous pouvez souscrire pour 32,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant Nvidia GeForce Now. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une bonne configuration à distance

L’intérêt de souscrire un abonnement GeForce Now est multiple : si vous n’avez pas les moyens de vous payer une configuration solide, ou de la renouveler souvent. Ou si vous n’avez pas envie d’emmener votre tour partout, ou votre laptop gaming. Là, c’est un simple abonnement qui ne nécessite qu’une connexion Internet assez solide et une manette pour fonctionner. Par exemple, vous pouvez lancer un Cyberpunk 2077 sur un smartphone vieux de plusieurs années.

Le catalogue de jeux est assez vaste : il y a ceux proposés par GeForce Now, où vous pouvez relier vos comptes de différentes plateformes : Steam, Epic Game Store, PC Game Pass, Origin, Ubisoft ou EA pour ne citer qu’eux. Comme ça, tous les titres compatibles se lancent en un clin d’œil et vous pouvez jouer n’importe où.

L’abonnement Performance, un bon rapport qualité/prix

Avec l’abonnement Performance sur GeForce Now, vous n’avez pas de publicités, ce qui est un gros plus par rapport à la version gratuite. Non seulement ça, mais en plus les délais d’attente sont courts, comme ça vous n’avez pas à attendre longtemps avant de pouvoir jouer. L’abonnement permet de faire des sessions de 6 h d’affilées au maximum, pour 100 h de temps de jeu mensuel avec 15 h de roulement. Le tout en 1440p contre 1080p pour l’abonnement gratuit, et surtout de la 4K@240 Hz pour l’abonnement Ultime.

Les atouts de l’offre Performance vs l’offre gratuite sont la prise en charge de la RTX, l’assistance pour les écrans larges et la persistance des paramètres en jeu. Par contre, vous ne bénéficiez pas de DLSS Frame Generation, Nvidia Reflex, du HDR et SDR10 ou encore du Cloud G-Sync. Mais à 32,99 euros pour 6 mois, ça fait à peine 5,49 euros par mois, difficile de trouver un meilleur compromis.

Pour en apprendre plus sur le fonctionnement et la qualité de Nvidia GeForce Now, vous pouvez consulter notre test complet de la plateforme.

Notre guide d’achat sur les meilleures plateformes de cloud gaming permet de comparer les solutions de jeux en streaming et notamment le prix des abonnements.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.