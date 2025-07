Ce laptop gaming 16 pouces doté d’une RTX 4070 perd plus de 500 € de son prix pendant le Prime Day d’Amazon

Une belle fiche technique avec un i7 14e gen, une RTX 4070, un écran 144 Hz et un design blanc éclatant, le HP Victus 16-r1001sf aligne les specs sérieuses. Et à l’occasion du Prime Day, il est en super promo : son prix habituel de 1 599 euros chute à 1 059 euros sur Amazon.

Les PC portables gaming ont longtemps été des monstres bruyants, épais comme des bottins, bons à faire décoller un avion, mais pas vraiment à être transporté. Bonne nouvelle, cette époque est derrière nous. En 2025, un laptop peut faire tourner Elden Ring à fond tout en tenant dans un sac à dos, avec une autonomie décente et un design qui n’agresse pas les yeux. Comme ce HP Victus 16-r1001sf et sa belle config I7 et RTX 4060 qui perdent plus de 500 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts de HP Victus 16-r1001sf

Une puissante carte graphique Nvidia RTX 4070

Un processeur i7-14650HX (20 cœurs) pour encaisser multitâche et création sans trembler

Un écran 144 Hz Full HD IPS de 16 pouces pour jouer avec confort et fluidité

Au lieu de 1 599 euros, le HP Victus 16-r1001sf est aujourd’hui disponible en promotion à 1 059 euros sur Amazon.

Une config sérieuse, sans compromis sur la puissance

Le Victus 16 embarque un processeur Intel Core i7-14650HX, une puce haut de gamme avec 20 cœurs (8 performances + 12 efficients) qui grimpe jusqu’à 5,2 GHz en boost. Autant dire qu’en jeu comme en montage, il ne bronche pas. Couplé à 16 Go de RAM DDR5, il encaisse les grosses sessions de streaming, de 3D ou d’édition vidéo sans ralentir.

Mais la vraie star, c’est la Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de VRAM GDDR6. Un GPU qui permet de faire tourner Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy ou Alan Wake II avec ray tracing et DLSS 3 activé.

Le SSD de 512 Go, en PCIe 4.0, assure des chargements rapides et un système qui démarre au quart de tour. Et bonne nouvelle, il reste un slot disponible si l’envie vous prend d’étendre le stockage plus tard.

Un écran calibré pour le jeu, et un châssis qui assume

La dalle de 16,1 pouces en Full HD IPS tourne à 144 Hz, avec un bon taux de contraste, des angles de vision larges et une réactivité correcte. Ce n’est pas une dalle mini-LED, mais pour du gaming pur en 1080p, c’est propre. Le format 16:9 reste idéal pour la majorité des jeux actuels.

Côté design, le châssis blanc mat change des laptops gamers RGB criards. Il est sobre, assez fin pour un 16 pouces musclé, et plutôt bien construit. Le clavier AZERTY est rétroéclairé, le pavé numérique est là , et le refroidissement est assuré par un double ventilateur avec des sorties bien pensées.

Niveau connectique, c’est complet : USB-C, HDMI, RJ45, USB-A, combo jack. Pas de lecteur SD ni Thunderbolt, mais l’essentiel est là pour brancher une manette, casque, écran externe et autres périphériques.

Afin de comparer le HP Victus 16-r1001sf avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs laptop gaming du moment.

