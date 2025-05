Belle réduction de 600 € sur cet HP Omen 17 pouces armé d’une RTX 4070 et d’un AMD Ryzen 7, un laptop gaming qui roule des mécaniques

Le laptop HP Omen 17 est un PC portable en promotion à 1 399 euros au lieu de 1 999 euros, qui a pour vocation de séduire les gamers avec sa carte graphique dédiée, une GeForce RTX 4070.

HP Omen 17-db0002sf // Source : Frandroid

HP met à votre disposition une vaste gamme d’ordinateurs portables. Ça va de l’ultraportable léger et haut de gamme comme le HP Omen 16 Transcend au modèle gaming surpuissant tel le HP Omen 17-db0002sf proposé ici. Celui-ci a un avantage indéniable : la réduction de 600 euros proposée par Amazon en ce moment. Pour un modèle avec un AMD Ryzen 7 et une Nvidia GeForce RTX 4070 sous Windows 11, on peut difficilement faire mieux.

Pourquoi le HP Omen 17 est-il si séduisant

Parce qu’il a un grand et large écran QHD de 17,3 pouces à 240 Hz

La configuration puissante qui va tenir le coup plusieurs années

La GeForce RTX 4070, l’atout charme de ce laptop

Pendant quelques jours, vous avez l’opportunité de commander le laptop gaming HP Omen 17 pour 1 399 euros alors qu’il coûte d’habitude 1 999 euros.

Un laptop gaming racé pour jouer sans limites

Devancez vos concurrents avec les technologies NVIDIA® et OLED Emparez-vous de la victoire grâce à ce portable de gaming aussi puissant qu’un ordinateur fixe. Écran OLED PureSight, processeur Intel Core Ultra et carte graphique RTX 5070 : le Legion Pro 5i est conçu pour vous aider à atteindre toute la grandeur de l’Esport.

Un PC gaming permet d’être en déplacement et en vacances avec sa bibliothèque Steam, Epic Games, GOG ou autre pour pouvoir lancer une partie sauvage à tout moment. Une petite game de Valorant, une run de Balatro, un chapitre de Clair Obscur : Expedition 33, il n’y a pas de mal à se faire plaisir. Pour ça, il faut un ordinateur solide, notamment pour les titres les plus gourmands. C’est là qu’intervient le HP Omen 17, une machine capable de faire tourner les jeux exigeants.

Il a beau être un PC dit portable, il reste un peu imposant, aussi bien en taille qu’en poids, puisqu’il fait 397,5 x 277,9 x 27,5/30 mm et en plus : il pèse 2,95 kg. Quasiment 3 kg, même dans un sac à dos, il se fait sentir. Il passe mieux dans une valise, et le plaisir de pouvoir lancer un jeu n’importe où est incomparable. HP annonce une autonomie de 6 h 45, un chiffre qu’il faudra inévitablement revoir à la baisse, surtout si vous lancez un Flight Simulator avec toutes les options au maximum.

HP a bien dopé son laptop gaming Omen 17

Devant vos yeux, vous avez une dalle LCD-IPS de 17,3 pouces qui affiche de la QHD, soit 2 560 x 1 600 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 240 images par seconde. Une grande fluidité qui va ravir les joueurs compétitifs pour qui la moindre frame compte. C’est d’autant plus appréciable qu’il y a 32 Go de RAM DDR5 5 600 MHz pour venir en renfort, ce qui est la capacité max que cet ordinateur peut accueillir.

Outre le processeur AMD Ryzen 7 8845HS cadencé à 5.10 GHz en mode Boost, vous avez la carte graphique mobile qui régale. Une Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de RAM dédiée qui prend le pas sur la puce AMD Radeon 780M 2700 MHz quand les choses deviennent sérieuses. Vu sa puissance, inutile de préciser qu’il est compatible Copilot, d’ailleurs, il y a une touche dédiée sur son clavier rétroéclairé pour accéder rapidement aux fonctions IA de Windows.

Sinon, notre sélection des meilleurs PC portables gamer du marché met en avant les modèles passés entre les mains de la rédaction de Frandroid, test à l’appui.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.