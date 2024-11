No Man’s Sky franchit un cap symbolique, plusieurs années après son lancement controversé

Le jeu de Hello Games obtient enfin un avis « Très Positif » sur Steam. Il s’agit là d’une belle récompense pour le studio britannique, qui n’a cessé d’apporter des améliorations à ce jeu qui avait tellement déçu les joueurs lors de sa sortie, en 2016.

Alors que No Man’s Sky avait suscité un bel engouement lors de ses premières présentations en 2013, le titre n’a finalement pas su tenir ses promesses lorsque le commun des mortels a enfin pu le parcourir, trois ans plus tard. Pas aussi joli que prévu, répétitif, trop vaste pour avoir la chance de croiser d’autres joueurs, et plus encore. La pilule n’est clairement pas passée, et l’avis de la communauté sur Steam a évidemment été très négatif.

Si Hello Games aurait pu baisser les bras et se contenter du strict minimum, il en fut autrement, puisque le studio a continuellement cherché à améliorer son jeu et à lui apporter des mises à jour salvatrices. Résultat : entre 2016 et 2018, No Man’s Sky est passé d’une note « Extrêmement Négative » à une évaluation « Moyenne », comme le rappelle Eurogamer.

Un retour des tréfonds de la médiocrité, donc, qui a été suivi d’un passage au stade positif en 2021, cinq ans après le lancement du titre. Celui-ci aura ainsi réussi à se réconcilier avec les joueurs, et « 80 % des 246,821 évaluations des utilisateurs et utilisatrices pour ce jeu sont positives. », peut-on lire aujourd’hui sur sa page Steam. Ce qui lui vaut donc un avis général « Très Positif », un sacré revirement de situation.

Un score difficile à atteindre

Au-delà de tout le travail fourni par les développeurs, qui ont à ce jour déployé 35 mises à jour, ce nouveau cap n’aura pas été facile à atteindre pour d’autres raisons.

Chaque point de pourcentage devient exponentiellement plus difficile à gagner au fur et à mesure que vous progressez dans le classement. Passer de 20 % à 21 % d’avis positifs peut ne nécessiter que quelques centaines d’avis positifs, alors que passer de 69 % à 70 % nécessite 10 000 avis positifs. C’est la raison pour laquelle il est si rare que des jeux changent leur note historique et pourquoi nous avions supposé que nous ne pourrions jamais le faire. Tim Woodley, Responsable de la Publication chez Hello Games.

La nouvelle étape pour le studio britannique serait d’atteindre un avis « Extrêmement Positif », un Graal détenu par certains titres légendaires comme Baldur’s Gate 3, Stardew Valley, Hades, ou encore Left 4 Dead 2. Il faudra pour cela que 95 % des évaluations des joueurs soient positives, un score qui pourrait donc être très difficile à atteindre.

On ne peut toutefois qu’espérer que cela arrive un jour. Car s’il est hors de question d’approuver des lancements de jeu aussi décevants, la bonne volonté et la ténacité d’Hello Games sur tant d’années méritent d’être remarquées.

