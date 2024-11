Face à Steam, GOG s’engage à lutter pour la préservation de vos jeux vidéo

La plateforme GOG lance un programme de préservation de jeux vidéo afin d’empêcher leur disparation.

Programme de préservation des jeux vidéo par GOG // Source : GOG

Alors que certains éditeurs posent un frein à la préservation des jeux vidéo, rappelant à leurs utilisateurs qu’ils ne possèdent qu’une licence d’utilisation, d’autres acteurs s’engage à préserver ce patrimoine devenant de plus en plus immatériel. C’est le cas de la plateforme GOG (Good Old Games) qui lance aujourd’hui son programme de préservation.

Disponible éternellement

Sur leur site, GOG annonce que les jeux qui font partie du programme ou qui l’intègreront resteront jouables sur des systèmes modernes et ceux même si les développeurs arrêtent de les prendre en charge. Les équipes de GOG s’engagent à prendre en charge cette maintenance avec leurs propres ressources afin de protéger les jeux et aider les utilisateurs à « revivre les souvenirs qui les ont façonnés ». Le tout, toujours sans DRM et avec un support technique dédié.

De « Bons Vieux Jeux »

Pour qu’un jeu rentre dans le programme de GOG, il doit passer un certain nombre de tests de qualité. Les équipes préviennent que si le jeu échoue à l’un de ces tests, leurs équipes font en sorte de le mettre à jour pour qu’il y corresponde. Si l’on pense tout de suite à la préservation de vieux jeux dont les systèmes d’exploitations sont aujourd’hui obsolètes, GOG indique que ce programme peut tout à fait s’appliquer à des jeux sortis récemment.

GOG nous informe que pour le moment, le programme de préservation est réservé aux jeux tournant sous Windows. Les équipes de la plateforme indiquent vouloir préserver autant de jeux que possible sur ce système avant de l’étendre à d’autres.

Il existe actuellement une centaine de jeux intégrant le programme que vous pouvez retrouver sur leur site. La plateforme souhaite que des centaines de jeux soient estampillés d’ici la fin de l’année 2025.