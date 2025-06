Spotify augmente encore ses prix et dépasse la barre des 20 euros

Après la Belgique et le Luxembourg, c’est au tour de la France de voir les tarifs de Spotify augmenter. Le service de streaming musical est de plus en plus cher.

Vous commencez à en avoir tristement l’habitude comme nous : les services d’abonnements en vogue augmentent petit à petit leurs prix. Le PlayStation Plus, le Game Pass, Netflix ou encore Spotify, ils augmentent tous petit à petit leur tarif, mois après mois.

Après une augmentation de l’abonnement en 2023, puis en 2024, Spotify procède à une nouvelle augmentation généralisée en juin 2025 de ses tarifs. Le service passe pour la première fois la barre des 20 euros par mois.

Les nouveaux prix

Voici les nouveaux tarifs proposés par Spotify en France en juin 2025.

Personnel : 12,14 euros par mois

Étudiants : 7,07 euros par mois

Duo : 17,20 euros par mois

Famille : 21,24 euros par mois

Cette hausse concerne les anciens et les nouveaux abonnés et l’application est immédiate.

Formule 2022 2023 2024 2025 Augmentation (%) Personnel 9,99 10,99 11,99 12,14 21,52 Étudiants 4,99 5,99 6,99 7,07 41,68 Duo 13,99 14,99 16,49 17,20 22,94 Famille 15,99 16,99 18,99 21,24 32,83

Faut-il resté abonner à Spotify ?

Spotify est sans doute aujourd’hui la plateforme la plus connue de streaming musical avec Apple Music, mais le service est de plus en plus critiqué. La plateforme n’a toujours pas lancé de streaming en audio spécialisé 3D ou en qualité Hi-Fi contrairement à ses rivaux comme Tidal.

Sur le plan politique, la plateforme de musique européenne Spotify a aussi été critiqué pour son soutien financier à l’investiture de Donald Trump, à l’image des géants américains du secteur, et sa mise en ligne de plusieurs podcasts radicaux comme ceux de Joe Rogan.

