Spotify augmente ses prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg : la France sera-t-elle touchée ?

Les prix augmentent partout et nos services n’y échappent pas. Cette fois, c’est la plateforme Spotify qui est concernée par une nouvelle hausse de ses tarifs. Elles sont, certes, effectives uniquement chez nos voisins du Benelux, mais le risque que la France puisse être concernée existe.

Après une augmentation généreuse des prix de Netflix et le risque que le PlayStation Plus subisse le même sort, c’est cette fois la plateforme Spotify qui nous inquiète. Nos confrères de Numerama ont relayé une hausse des tarifs passée inaperçue, et pour cause, elle ne concerne pas la France, du moins, pas encore…

À lire aussi :

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir en 2025 ?

Jusqu’à 12,99 €/mois le compte Premium

Alors que nos regards étaient tournés vers la nouvelle grille tarifaire de Netflix, celle de Spotify est passé totalement inaperçue. Le 14 avril, la première plateforme d’écoute musicale a annoncé à ses abonnés augmenter ses prix en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ces nouveaux prix s’appliqueront à compter du 1er mai.

Voici les nouveaux prix de Spotify en Belgique :

Premium Individuel : 11,99 euros (contre 10,99 euros avant)

: 11,99 euros (contre 10,99 euros avant) Premium Duo : 16,99 euros (contre 14,99 euros)

: 16,99 euros (contre 14,99 euros) Premium Famille : 20,99 euros (contre 17,99 euros)

: 20,99 euros (contre 17,99 euros) Premium Étudiants : 6,99 euros (contre 5,99 euros)

Et ceux aux Pays-Bas et au Luxembourg :

Premium Individuel : 12,99 euros (contre 10,99 euros)

: 12,99 euros (contre 10,99 euros) Premium Duo : 17,99 euros (contre 14,99 euros)

: 17,99 euros (contre 14,99 euros) Premium Famille : 21,99 euros (contre 17,99 euros)

: 21,99 euros (contre 17,99 euros) Premium Étudiants : 6,99 euros (contre 5,99 euros)

Pour rappel, voici les tarif mensuels appliqués actuellement en France :

Premium Individuel : 11,12 euros

: 11,12 euros Premium Duo : 15,17 euros

: 15,17 euros Premium Famille : 18,21 euros

: 18,21 euros Premium Étudiants : 6,06 euros

Spotify Télécharger gratuitement

Rendez-vous un mercredi sur deux sur Twitch, de 18h à 20h, pour suivre en direct l’émission SURVOLTÉS produite par Frandroid. Voiture électrique, vélo électrique, avis d’expert, jeux ou bien témoignages, il y en a pour tous les goûts !