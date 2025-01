Les fatbikes électriques ne peuvent être dissociés des vélos électriques : un rapport explosif rebat toutes les cartes aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, le ministre de l’Infrastructure Barry Madlener a fait réaliser une étude pour déterminer si oui, ou non, les fatbikes électriques pouvaient être juridiquement distingués des vélos électriques. Les réponses du rapport tendent vers le non.

Source : Doppio

Depuis août 2024, les fatbikes électriques défraient la chronique aux Pays-Bas. Jugés trop faciles à débrider, ces engins sont pointés du doigt par la classe politique qui fait tout pour mieux les encadrer. Rappel de modèles, enquête à charge, saisies massives, propositions de loi, modèle jugé illégal : les actions ont été multiples et à tous les niveaux.

Barry Madlener, le ministre de l’Infrastructure du pays, a été appelé à agir d’ici la fin de l’année 2024. L’intéressé a alors fait réaliser une étude pour déterminer si oui, ou non, les fatbikes électriques pouvaient être juridiquement distingués des vélos électriques. Si c’est le cas, alors de nouvelles règles pourraient être mises en place.

Difficile de les distinguer

Au grand dam des détracteurs du fatbike, le rapport tend vers une réponse claire : non. « Il n’est pas possible de faire une bonne distinction entre les fatbikes et les autres vélos électriques. Une législation visant des mesures spécifiques au fatbike n’aura donc que peu ou pas d’effet en pratique », conclut l’étude, via Bright.nl.

L’étude donne des explications intéressantes. Selon elle, les éléments distinctifs d’un fatbike – épaisseur du pneu, hauteur de selle, forme du cadre – ne sont pas propres aux fatbikes.

En fait, ces caractéristiques précises pourraient selon le rapport englober d’autres vélos électriques non considérés comme des fatbikes à la base. « Il existe des vélos ‘normaux’ équipés de gros pneus qui seraient concernés par cette mesure », explique le rapport.

Des règles faciles à contourner

Mais surtout, il serait très facile pour les fabricants de fatbikes de contourner ces règles. « Si tous les vélos avec une épaisseur de pneu de 8,0 centimètres ou plus, par exemple, sont classés comme des fatbikes, alors tous les nouveaux types de fatbike auront des pneus de 7,9 centimètres d’épaisseur ».

En clair, les constructeurs pourraient facilement jouer avec les limites de la loi. « En pratique, cela signifie que seuls les vélos qui ressemblent à des fatbikes seront vendus, mais ils s’écarteront juste assez des caractéristiques établies pour ne pas être légalement considérés comme des fatbikes ».

Le rapport estime, en outre, que le niveau de sécurité apporté par les fatbikes n’est pas négligeable. « Les pneus larges offrent plus d’adhérence et de stabilité, ce qui signifie qu’il est probable que les pneus larges offrent réellement des avantages en matière de sécurité routière par rapport aux pneus minces dans la plupart des circonstances ».

S’attaquer à la racine du problème

Pour rappel, plusieurs règles souhaitaient être imposées par les différents bords politiques, comme l’âge minimum de 14 ans et le port obligatoire du casque. Le fait est que ce rapport devrait logiquement pousser Barry Madlener à ne pas légiférer tout de suite sur les fatbikes électriques.

En réalité, il a probablement raison. Le problème en tant que tel n’est pas le fatbike en lui-même, mais certains constructeurs peu scrupuleux qui rendent leurs engins trop facilement débridables. Il s’agirait de s’attaquer à la racine du problème, et non aux utilisateurs finaux.