Voici les deux grandes mesures phares contre les fatbikes que les Pays-Bas pourraient imposer aux « cyclistes »

Une majorité parlementaire a été trouvée aux Pays-Bas pour rendre obligatoire le port du casque au guidon des fatbikes électriques. Aussi, l’âge minimum de 14 ans a trouvé un consensus auprès des partis. Une proposition de loi va ainsi être formulée au Ministre des infrastructures et de la gestion de l’eau, Barry Madlener, lequel juge difficile la distinction entre les fatbikes et les vélos électriques.

Aux Pays-Bas, la guerre contre les fatbikes électriques se poursuit. Saisie par l’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT), rappel de plusieurs milliers de modèles afin de les rendre plus difficiles à débrider, échanges parlementaires très réguliers : ce type d’engin est au cœur de l’actualité hollandaise depuis plusieurs mois déjà.

Majoritairement importés de Chine, les fatbikes électriques vendus aux Pays-Bas sont dans le viseur des autorités pour une raison bien précise : leur capacité à être débridé ultra facilement, sans connaissance technique particulière. De ce fait, ils pourraient ne plus être considérés comme des vélos électriques – la limite légale est de 25 km/h – mais des cyclomoteurs.

Âge minimum et port du casque

Entre 30 000 et 40 000 modèles auraient déjà été écoulés. Plusieurs accidents graves, impliquant parfois des jeunes conducteurs, ont été à la Une de plusieurs journaux nationaux. Une véritable guerre contre les fatbikes électriques est ainsi menée depuis cet été. Et cette fois-ci, c’est à l’échelle politique que des actions pourraient être menées.

Comme le rapporte RTL Niews, une majorité parlementaire a été trouvée pour tenter de légiférer sur les fatbikes. Une proposition avait été faite par le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD, centre droite) et le Nouveau Contrat social (NCS, centre), laquelle a été soutenue par le Parti pour la liberté (PVV, extrême droite).

Source : Heybike via Unsplash

Que souhaitent concrètement le VVD et le NCS, à la tête de la proposition de loi ? Que les fatbikes aient une limite d’âge minimum, 14 ans en l’occurrence, et que le port du casque sur ce type d’engin soit obligatoire. L’idée étant de mieux protéger les utilisateurs et utilisatrices qui les pilotent.

Le Ministre des infrastructures et de la gestion de l’eau des Pays-Bas, Barry Madlener, membre du VVD, est ainsi appelé à agir. Problème : selon lui, « il est juridiquement difficile de faire la distinction entre les fatbikes et les vélos électriques ». À cela, la députée Hester Veltman (VDD) rétorque : « Il suffit de prendre en compte le poids plus élevé et le fait que la selle ne soit pas réglable en hauteur ». Attention, la selle de certains fatbikes peut être réglée en hauteur, selon la marque et le modèle.

Des mesures préventives avant tout ?

Si le plus gros concessionnaire de fatbikes du pays, La Souris, a récemment effectué des rappels pour rendre plus difficile le débridage de ses modèles écoulés, les Pays-Bas ont probablement conscience que certains fabricants et vendeurs de fatbikes joueront encore avec les règles techniques. Autrement dit, que des fatbikes seront dans le futur encore très faciles à débrider.

On imagine que c’est dans ce cadre que les parlementaires souhaitent faire bouger les choses, avec une approche préventive qui met l’accent sur la sécurité. Les députés ont par ailleurs laissé au ministre un délai courant jusqu’à Noël pour régler cette situation.