La guerre contre les fatbikes électriques illégaux se poursuit : des milliers de modèles rappelés et modifiés

Les Pays-Bas ont décidé de mener une guerre contre les fatbikes électriques bien trop faciles à débrider. Après plusieurs saisies menées par l’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT), le plus gros fournisseur de fatbikes du pays, La Souris, a décidé de rappeler tous ses modèles écoulés pour les mettre à jour. L’objectif ? Rendre plus difficile, voire impossible, le débridage du véhicule.

Source : Heybike via Unsplash

Les fatbikes électriques font la Une des journaux néerlandais presque quotidiennement. Très controversé, ce type de véhicule est grandement pointé du doigt en raison des limitations techniques trop faciles à contourner. En conséquence, les propriétaires d’un tel deux-roues électrique peuvent très facilement le débrider au-dessus des 25 km/h légaux.

Récemment, le média néerlandais RTL Nieuws avait mené une sérieuse enquête sur la légalité d’un modèle spécifique, le V20Pro du fabricant chinois QMWheel. Il avait été acté que ce dernier pouvait être débridé sans aucune connaissance technique et avec une facilité inouïe. Pour certains experts, cela dépasse le cadre de la légalité, car le fatbike bascule alors dans la catégorie des cyclomoteurs, régis par d’autres règles.

Une mise à jour faite en quelques minutes

De fait, l’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT) s’en est mêlée. En août, plusieurs centaines de fatbikes chinois des marques Ouxi et QMWheel ont été saisis auprès de la chaîne La Souris. Pour rappel, cette dernière est le plus gros fournisseur de fatbikes électriques, avec 21 succursales dispatchées dans le pays.

Face à cette position plus sévère des autorités, La Souris a pris les devants, nous apprend RTL Niews. L’enseigne a tout bonnement rappelé des milliers des fatbikes qu’elle a écoulés, afin de les mettre à jour pour rendre plus difficile, voire impossible, toute tentative de débridage. La limitation maximale de 25 km/h sera alors respectée.

Au total, 3000 modèles V20 de la marque QMWheels sont pour l’instant concernés. Armando Muis, le patron de La Souris, estime par ailleurs que cette mise à jour ne prendrait que 5 minutes à réaliser. On pourrait presque penser ici à de la mauvaise foi : s’il est aussi facile de complexifier le processus de débridage, pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?

Une initiative propre à La Souris

Face à cette question légitime, l’intéressé protège ses arrières et blâme les fabricants eux-mêmes. Pour lui, ces derniers n’auraient pas toujours respecté tous les contrôles de qualité requis. Sans vouloir l’incriminer, difficile de penser qu’Armando Muis ne connaissait pas la nature des problèmes liés aux fatbikes électriques trop faciles à débrider.

Le fait est que ce rappel est de l’initiative même de La Souris, et non de l’ILT. Une décision certes louable, qui vise probablement aussi à redorer son image auprès des autorités. Ce rappel prendra entre deux à trois mois, estime l’entreprise. Pour rappel, on estime qu’entre 30 000 à 40 000 fatbikes électriques ont été vendus aux Pays-Bas.