La guerre contre les fatbikes électriques illégaux est lancée : d’importantes saisies ont lieu

Aux Pays-Bas, les fatbikes électriques trop facilement débridables sont dans le viseur des autorités. L’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT) a d’ailleurs saisi des centaines de modèles dans les magasins La Souris, l’un des principaux fournisseurs du pays.

Relayée par Bright.nl, l’information nous vient tout droit de BOOS, un programme de la BNNVARA, une association publique néerlandaise de production et de radiodiffusion audiovisuelle. Chez nos voisins bataves, La Souris est un important concessionnaire de scooters, mais aussi et surtout le plus gros fournisseur de fatbikes électriques avec pas moins de 21 succursales dispatchées dans le pays.

D’autres saisies ont eu lieu

La Souris commercialise de nombreuses marques tierces, mais vend aussi ses propres fatbikes électriques. Il s’agirait en réalité de modèles chinois tout simplement rebrandés. Concrètement, les autorités font face à un problème persistant : la facilité avec laquelle il est possible de débrider ces engins.

Récemment déjà, le média néerlandais RTL Nieuws avait mené une sérieuse enquête sur la légalité d’un modèle spécifique, le V20Pro du fabricant chinois QMWheel. Il avait été acté que ce dernier pouvait être débridé sans aucune connaissance technique et avec une facilité inouïe. Pour certains experts, cela dépasse le cadre de la légalité.

Chez La Souris, deux marques chinoises ont été ciblées : Ouxi et QMWheel, dont les fatbikes électriques ne respecteraient pas les normes légales et embarqueraient au passage des moteurs jugés trop lourds. Tout ceci résonne avec une autre saisie de 3500 unités effectuée il y a quelques semaines par l’ILT.

La Souris dans la tourmente

La Souris n’en est pas à son premier « scandale ». BOOS avait récemment mis en exergue des accords non honorés envers les clients, alors que la chaîne de magasins s’était par ailleurs engagée à rendre plus complexe le débridage de ses vélos électriques notamment avec des contraintes logicielles plus poussées.

Dans son enquête publiée en juillet dernier, RTL Nieuws estimait à 40 000 le nombre de fatbikes électriques déjà écoulés en Europe. Pour rappel, un vélo électrique débridé n’est plus considéré comme un vélo électrique en France, mais comme un speedbike. Cette catégorie de véhicule est régie par la réglementation des cyclomoteurs (assurance obligatoire, rétroviseur, gant et casque homologué, piste cyclable interdite).