Ce fatbike électrique est déclaré illégal par l’Europe qui veut le retirer du marché

L’Ouxi V8 n’est plus en odeur de sainteté en Europe. Une mise en retrait du marché a en effet été prononcée par l’UE, qui juge ce fatbike électrique illégal en raison de sa capacité à filer à plus de 25 km/h, la limite légale pour les vélos électriques.

Source : Moveelec

C’est un véritable combat contre les fatbikes électriques que mènent depuis plusieurs mois les Pays-Bas. Saisies en série, rappel massif, propositions gouvernementales fortes, enquête journaliste à charge : ce type de deux-roues est dans le collimateur des autorités en raison, notamment, de leur capacité à être débridé avec une facilité inouïe.

Le problème, c’est qu’au-dessus de 25 km/h, un fatbike électrique n’appartient plus à la catégorie des vélos électriques, mais des cyclomoteurs. Le double problème, c’est que ce genre d’engins commençaient à pulluler aux Pays-Bas, dont le port géant de Rotterdam est une magnifique porte d’entrée commerciale européenne pour les acteurs chinois.

Un produit jugé non conforme

En ce mois de septembre 2024, le couperet est tombé. Via sa plateforme Safety Gate Alert – un système d’alerte rapide qui liste les produits de consommation jugés dangereux -, l’Union européenne classe officiellement le fatbike électrique Ouxi V8 comme produit dangereux susceptible de provoquer des blessures, lit-on sur le rapport. – via Nieuwsfiets.

« Le produit n’est pas conforme au Règlement relatif à l’homologation et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles », est-il écrit. « Le véhicule est vendu comme un vélo à assistance électrique (EPAC), mais roule à plus de 25 km/h. Cela augmente le risque d’accidents et de blessures et peut présenter un risque pour les autres usagers de la route ».

Mise en retrait du marché

Par conséquent, l’Ouxi V8 – qui est par exemple vendu sur AliExpress dans une version déjà débridée à 50 km/h – n’est plus le bienvenu par chez nous. Une mise en retrait du marché a même été prononcée par l’UE, qui ne souhaite donc plus le voir dans nos rues. On imagine que les importations vont aussi être stoppées.

Le cas de l’Ouxi V8 est intéressant, puisqu’il constitue désormais un précédent qui pourrait être utilisé pour d’autres fatbikes électriques . L’Ouxi V8 n’est pas illégal en tant que tel, mais sa facilité de débridage franchit une ligne rouge que l’UE sanctionne ici. En soi, beaucoup d’autres fatbikes électriques jouent aussi avec cette règle.

Nous sommes donc en droit de nous demander si cette décision va également s’appliquer à d’autres modèles de fatbikes, ou si les constructeurs chinois vont enfin rendre plus contraignants le débridage de leurs engins pour mieux se conformer aux règles européennes.