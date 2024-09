Les fatbikes électriques illégaux sont saisis en masse : c’est une vraie razzia aux Pays-Bas

L’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT) a officiellement annoncé avoir saisi plus de 16 500 fatbikes électriques jugés illégaux aux Pays-Bas. Depuis juillet, une véritable lutte contre ce type d’engins est menée par cette agence néerlandaise, avec des résultats visiblement probants.

La guerre contre les fatbikes électriques illégaux bat son plein aux Pays-Bas : premières saisies en août dernier, rappel massif de certains modèles, enquête journalistique à charge, ou encore mesures gouvernementales fortes en cours de discussion. Chez nos voisins bataves, ce type d’engin n’a clairement pas du tout la cote.

En cause ? Une facilité déconcertante à pouvoir débrider un fatbike électrique, et ce sans aucune connaissance technique particulière. Conséquences : les rues et pistes cyclables ont accueilli ces derniers mois de plus en plus de deux-roues électriques capables de filer à plus de 25 km/h, la limite légale pour un VAE en Europe. Au-dessus de ce seuil, c’est alors considéré comme un cyclomoteur – ou un speedbike par chez nous.

Des saisis au port de Rotterdam

L’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT), qui mène une enquête approfondie depuis juillet 2024 sur les fatbikes électriques, se montre en tout cas très actif pour contenir la prolifération de ces véhicules. En témoigne son récent communiqué dans lequel elle indique avoir saisi plus de 16 500 fatbikes ces deux derniers mois.

« Ces cyclomoteurs illégaux proviennent de plusieurs constructeurs chinois. L’ILT en a arrêté l’importation dans le port de Rotterdam. Nous constatons qu’un nombre croissant de cyclomoteurs moins chers, dangereux et non homologués sont proposés sur le marché néerlandais. L’ILT a saisi un millier d’autres types de fatbikes illégaux de ce type dans les centres de distribution d’un fournisseur néerlandais », peut-on lire.

Source : Heybike via Unsplash

L’agence rappelle que les fatbikes électriques sont en fait considérés comme des cyclomoteurs non homologués, mais proposés à la vente comme des VAE. Surtout, l’ITL « estime qu’il est d’une importance sociale que ces cyclomoteurs illégaux disparaissent le plus rapidement possible de nos rues. Et cela commence par arrêter sa vente via les circuits commerciaux officiels », ajoute le communiqué.

Bras de fer politique

Actuellement, un âpre bras de fer politique se joue entre d’un côté le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD, centre droite), le Nouveau Contrat social (NCS, centre), soutenu par le Parti pour la liberté (PVV, extrême droite), face à Barry Madlener, Ministre des infrastructures et de la gestion de l’eau des Pays-Bas et membre du VVD.

Cette tripartite souhaite en effet rendre obligatoire le port du casque à tout conducteur de fatbike, et instaurer un âge minimum de 14 ans. Une proposition reçue timidement par Barry Madlener, qui considère qu’il « est juridiquement difficile de faire la distinction entre les fatbikes et les vélos électriques ».