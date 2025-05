Transférer ses playlists favorites d’une plateforme de streaming musical à une autre peut dans certains cas s’avérer compliqué et décourageant si l’on souhaite changer de crèmerie. Mais Apple Music vient de changer la donne pour les abonnés des plateformes concurrentes qui voudraient cueillir la pomme.

Ce week-end, Apple Music a accueilli une nouvelle fonctionnalité permettant à ses abonnés d’importer beaucoup plus facilement leurs playlists et téléchargements nous apprend MacRumors. Un outil qui change la donne et qui devrait en convaincre plus d’un de changer de plateforme de streaming musical, mais il va falloir se montrer patient avant la mise à jour.

À lire aussi :

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir en 2025 ?

Une mise à jour qui se fait déjà attendre

Déjà repérée début 2024, cette fonction de transfert issue d’un partenariat entre Apple et SongShift (application facilitant le transfert de playlists entre les services de streaming musical) est pour le moment en phase de test. De plus, la bêta est disponible uniquement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il n’y a pas encore de date de déploiement en Europe mais comme Apple aime généralement prendre son temps, on peut imaginer que cela ne se fera pas avant un petit moment.

L’application SongShift

Afin d’importer une playlist sur son iPhone ou iPad, il faut se rendre dans « Réglages« , « Apps« , « Apple Music« , sélectionner « Transférer de la musique depuis d’autres services musicaux » et indiquer la plateforme concernée. L’utilisateur doit ensuite choisir les playlists et morceaux qu’il souhaite importer et si les titres sont présents dans le catalogue Apple Music, ils seront ajoutés à la bibliothèque.

Bien qu’Apple parvienne à répondre à la principale crainte s’agissant de la migration entre plateformes d’écoute musicale, à savoir celle de perdre ses playlists, seules celles créées par les abonnés peuvent être transférées. L’opération est impossible pour les playlists créées par les plateformes concurrentes.

Apple Music Télécharger gratuitement

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !