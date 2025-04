Deezer passe à l’attaque : voici les 7 nouvelles fonctionnalités que la plateforme prépare pour faire oublier Spotify

La plateforme de streaming musical française a dévoilé les détails d’une prochaine mise à jour majeure de ses services. Et on ne parle pas de simples optimisations. Pour séduire ses abonnés et en attirer de nouveaux, Deezer compte entre autres leur faire prendre le contrôle sur leur propre algorithme.

Dans un marché fortement concurrentiel et dominé par Spotify, Apple Music et Amazon Music, la recette du succès consiste non pas à imiter mais à innover. Après avoir lancé des fonctionnalités novatrices telles que Flow, Shaker et Music Quiz, Deezer continue sur sa lancée et annonce l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. La plateforme de streaming musical préférée des français vous permettra dorénavant de prendre la main sur votre algorithme.

Deezer annonce 8 nouveautés

Du 28 avril au 2 mai, Deezer va intégrer huit nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, dont quatre dites « inédites ». De quoi permettre à Deezer de se positionner comme étant la plateforme d’écoute musicale la plus innovante du marché.

Les nouvelles fonctionnalités que nous présentons aujourd’hui vont permettre aux utilisateurs de mieux comprendre les algorithmes et de prendre un peu plus le contrôle sur leur usage, de personnaliser encore plus leur expérience et de pouvoir partager facilement avec leurs communautés, abonnées ou non à Deezer. Alexis Lanternier, CEO de Deezer

Entre intégration de la concurrence, récap’ mensuel et un algorithme transparent, voici ce que proposera bientôt Deezer :

1 – La personnalisation de son algorithme

La nouveauté majeure de la prochaine mise à jour de Deezer sera la possibilité pour ses abonnés de prendre en main leur algorithme. Celui-ci devient plus transparent, et surtout personnalisable ! Grâce à un bouton « Gérer », un nouvel espace dédié aux paramètres de l’algorithme, il y aura la possibilité de piloter ses recommandations, notamment en bannissant certains morceaux de ses écoutes. Les utilisateurs de Deezer auront ainsi une mainmise totale sur leurs préférences.

2 – Une intégration des services concurrents

C’est là une approche totalement inédite du partage ! Dès le 28 avril, Deezer permettra à ses abonnés de partager leurs recommandations à leurs amis, même s’ils sont sur Spotify, Apple Music, Amazon Music ou autres. C’est aussi un moyen pour Deezer de paraître sympa dans un milieu où on n’hésite pas à se tirer dans les pattes. Cette fonctionnalité arrive dans le prolongement de Shaker qui permet de créer des playlists personnalisées avec des amis abonnés à d’autres plateformes d’écoute.

3 – My Deezer Month, un récapitulatif mensuel

Après la rétrospective annuelle, My Deezer Year, voici la rétrospective mensuelle, My Deezer Month. Cette dernière fonctionne sur le même principe avec plusieurs statistiques sur votre temps d’écoute, vos préférences et la possibilité de partager les résultats sur les réseaux sociaux. My Deezer Month sera disponible à partir du 2 mai.

4 – L’onglet Favoris à arranger à sa guise

Dès le 2 mai, les abonnés Deezer auront la possibilité de personnaliser à leur guise l’onglet Favoris et de ranger à leur gré leurs écoutes favorites.

5 – Des couvertures personnalisées de ses playlists

Dans la foulée de la personnalisation de l’onglet Favoris, Deezer annonce qu’il sera également possible de créer des couvertures personnalisées de ses playlists. Mais au lieu d’utiliser l’IA générative comme Apple Music, Deezer mettra à disposition un éditeur pour des designs réellement personnels avec photos, stickers, emojis, texte, etc…

6 – Deezer Flow évolue

Dans la même veine que l’algorithme personnalisable, la fonction Deezer Flow, une playlist intelligente, évolue pour changer de style de musique selon vos humeurs ou activités du moment. Par exemple, il sera possible de demander des musiques plus entraînantes pour accompagner les séances de sport.

7 – Un bouton Dislike !

Il sera possible de personnaliser son algorithme entre autres grâce un nouveau bouton « Je n’aime pas ». Celui-ci permettra d’indiquer que le morceau disliké ne convient pas afin de ne plus l’avoir dans ses recommandations.

