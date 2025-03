Deezer rentable pour la première fois de son histoire au second semestre 2024

Après 17 ans d’existence, la plateforme française de streaming musical est enfin arrivée à son seuil de rentabilité, générant un flux de trésorerie positif de 7 millions d’euros, posant ainsi les bases pour une première année complète de rentabilité en 2025. Ouf !

Deezer a dévoilé ses résultats financiers et c’est enfin positif. En effet, la société cotée en bourse sur Euronext Paris et placée sous la direction d’Alexis Lanternier a communiqué sur un chiffre d’affaires consolidé de 541,7 millions d’euros pour 2024, en augmentation de 11,8% par rapport à 2023. Cette performance dépasse les prévisions de l’entreprise qui tablait sur une croissance de 10%.

Des résultats financiers encourageants

Bien que l’entreprise enregistre un EBITDA ajusté de -4 millions d’euros sur l’année complète, elle a réussi à atteindre l’équilibre au second semestre 2024. La marge brute ajustée a également progressé, atteignant 133,7 millions d’euros, soit 24,7% du chiffre d’affaires total. Toutefois, l’entreprise accuse encore des pertes, mais en diminution avec un chiffre net passant de 59,6 millions d’euros en 2023 à 26 millions d’euros en 2024. Cela été possible notamment grâce à une forte optimisation des dépenses opérée par le service de streaming français.

Une stratégie de croissance diversifiée

Cette hausse des revenus est soutenue par des partenariats stratégiques de plus en plus nombreux et par une forte croissance sur le marché français, stimulée à la fois par l’augmentation des prix et par une hausse modérée du nombre d’abonnés.

Ainsi, les revenus provenant des partenariats ont fortement augmenté, atteignant 168,3 millions d’euros, soit une hausse de 24%. Les accords conclus avec des opérateurs télécoms internationaux et de nouveaux services comme RTL+, Sonos et Meli+ y ont notamment contribué.

Flow Moods // Source : Deezer

En parallèle, le segment d’abonnement direct, qui représente la majorité du chiffre d’affaires, a progressé de 4%, pour un total de 344,4 millions d’euros. La plateforme comptait 9,7 millions d’abonnés, à la fin de l’année 2024. Parmi ceux-ci, 5,3 millions sont des abonnés directs payant le service. Un chiffre qui reste stable malgré la suppression de près de 500 000 comptes inactifs d’offres familiales.

Quelles perspectives pour 2025 ?

Deezer prévoit de maintenir une trajectoire positive en 2025. L’entreprise affirme continuer d’investir dans l’innovation, en particulier dans le domaine des fonctionnalités sociales.

La plateforme investit également dans des technologies d’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’efficacité et la transparence du paiement des créateurs de musique, poursuivant le cycle entamé avec la mise en place du paiement artist-centric et l’exclusion des morceaux générés par IA du pool de versements. Gageons aussi qu’elle pourrait mieux rémunérer ses artistes, ce qui pourrait aussi aider à une plus grande empathie, par exemple.

