Donnez une ambiance, un genre, une époque et l’IA de Deezer vous créé une playlist

Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Playlist avec IA », les abonnés Deezer du monde entier pourront facilement et rapidement créer des playlists personnalisées, à l'aide d'un simple texte.

Décidément, l’IA est partout. Des robots ménagers jusqu’aux téléviseurs en passant par les agents conversationnels, ces algorithmes veulent aider dans la vie de tous les jours. Ils s’invitent plus que jamais au sein des services de streaming audio et développent de nouvelles compétences. Ainsi, sur le même modèle que les fonctions lancées récemment par Spotify et Amazon Music (fonction Maestro), après les recommandations, la plateforme Deezer va plus loin et vient d’annoncer le lancement de la version bêta de sa nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle. Baptisée « Playlist avec IA », cette nouveauté permettra aux abonnés de créer des playlists personnalisées à partir de descriptions textuelles simples. Actuellement, seulement 5 % des abonnés payants, sélectionnés aléatoirement, ont accès à cette fonctionnalité innovante.

Une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle

Avec « Playlist avec IA », Deezer souhaite offrir une nouvelle manière de découvrir et d’organiser de la musique. D’ici peu, tous les abonnés auront la possibilité de générer des playlists en décrivant simplement le type d’ambiance, le genre musical ou la décennie souhaitée. Il sera donc possible d’obtenir des titres en parfait accord avec une séance d’entraînement, une soirée romantique ou un voyage nostalgique dans le passé, par exemple.

Cette technologie repose sur des algorithmes avancés qui analysent les descriptions fournies par les utilisateurs pour générer des sélections musicales adaptées. Ainsi, l’utilisateur peut obtenir une playlist correspondant précisément à ses attentes sans avoir à chercher manuellement chaque titre.

Pour s’améliorer, Deezer a aussi fait du tri

L’introduction de « Playlist avec IA » s’inscrit dans une stratégie plus large de Deezer visant à intégrer l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience utilisateur. Pour faire face à la concurrence représentée par Apple Music, Spotify, Amazon Music, Qobuz ou encore Tidal et YouTube Music, la plateforme doit innover sans cesse. Celle-ci avait mis en place plusieurs fonctionnalités intéressantes, telles que Flow et SongCatcher. Rappelons que Flow permet de créer des mix basés sur l’humeur et les préférences musicales de chacun, tandis que SongCatcher aide à identifier et retrouver des chansons à partir d’un simple extrait sonore. Plus récemment, elle avait aussi fait une coupe assez spectaculaire dans son catalogue menant à une suppression de près de 26 millions de titres comprenant des pistes de « bruit blanc », de « faux albums » ou encore des morceaux générés par l’intelligence artificielle.

Pour la fonction « Playlist par l’IA », cette phase de test permettra à Deezer de recueillir des retours utilisateurs et d’ajuster l’algorithme pour optimiser les résultats avant une diffusion plus large. Avec elle, Deezer espère attirer de nouveaux utilisateurs et fidéliser sa base actuelle.