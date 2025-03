Cette plateforme de streaming musical rémunère les artistes six fois mieux que Spotify, et elle est française

La rémunération des artistes est plus souvent au cœur des discussions sur les plateformes de streaming musical, et en la matière, Qobuz se démarque particulièrement des autres acteurs du marché. Selon un audit indépendant, la plateforme française rémunère six fois mieux les artistes que Spotify.

Les meilleures applications de streaming musical // Source : Frandroid

La rémunération des artistes est un sujet qui s’impose toujours lorsqu’il est question des plateformes de streaming musical, avec souvent Spotify en ligne de mire. La plateforme suédoise est souvent accusée d’entretenir un système de rémunération défavorable aux artistes. Selon le dernier rapport de Duetti, Spotify reverserait 3 dollars tous les 1 000 streams, c’est effectivement peu par rapport à Amazon Music (8,8 $/1 000 streams). Mais il y a une plateforme qui fait beaucoup mieux.

À lire aussi :

Quelle plateforme de streaming musical rémunère le mieux les artistes ?

Qobuz rémunère 6 fois mieux que Spotify

Redmi Note 14 Pro 5G : déjà à moitié prix Le meilleur smartphone de milieu de gamme de Xiaomi voit déjà son prix baisser de moitié. Écran AMOLED 120Hz, triple capteur photo, batterie de 5110 mAh : difficile de faire mieux pour 220€.

C’est une première pour la plateforme Qobuz qui dévoile publiquement ses taux de reversement, parmi les plus élevés du marché, si ce n’est le plus élevé. Selon un audit indépendant, la plateforme française reverse aux artistes 18,02 euros tous les 1 000 streams annonce-t-elle dans un communiqué de presse. C’est six fois plus que ce que reverserait Spotify, seulement 3 dollars tous les 1 000 streams selon le la plateforme Duetti.

© Qobuz

En plus de mettre en avant un reversement particulièrement élevé, Qobuz affiche une volonté de transparence dans un secteur où celle-ci fait défaut. La plateforme précise par ailleurs que 70 % de ses revenus générés sont reversés aux ayants droit (les labels et publishers) qui rémunèrent ensuite les artistes, éditeurs, compositeurs et artistes selon les contrats de chacun.

Nos taux de reversement sont désormais publics. Cette démarche inédite dans notre industrie est une première étape nécessaire pour promouvoir un modèle de streaming plus équitable et durable. Georges Fornay, Directeur Général Délégué de Qobuz

Un taux de reversement rendu possible par la politique tarifaire de la plateforme. Qobuz ne propose pas de formule freemium financée par la publicité et propose deux abonnements payants, l’un à 12,49 euros par mois et l’autre à 16,66 euros par mois. En retour, les abonnés profitent entre autres d’un streaming audio de haute qualité (lossless, qualité Hi-Res), d’un catalogue de 100 millions de titres et de la possibilité d’acheter des titres dans la boutique de téléchargement.

À lire aussi :

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir en 2025 ?