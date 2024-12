Pourquoi moins d’un Français sur 4 est abonné à une plateforme de streaming musical ?

Spotify s’est confié sur la place du streaming musical en France, accusant un retard par rapport à ses voisins européens.

Alors que les partages du Spotify Wrapped battent leur plein sur les réseaux sociaux, les journalistes de Numerama ont pu assister à une conférence de presse organisée par le géant du streaming dédié aux écoutes des Français. On y apprend que 80% des français ne sont pas abonnés à un service de streaming musical. L’occasion de vous proposer une piste de réflexion autour de ce désintérêt.

Un service toujours plus cher

Antoine Monin, directeur général de Spotify France & Benelux, rappelle que « moins de 20 % de la population française » est abonnée à un service de streaming musical payant contre 40% pour nos voisins allemands ou anglais. Si Spotify explique que ce retard proviendrait d’une culture musicale française effrayée des nouvelles technologies, une autre option plus financière pourrait expliquer ce désintérêt.

Lancé en 2009 en France, l’abonnement à Spotify à vu le prix de son abonnement continuellement augmenter ces dernières années. La dernière hausse consistant à répercuter le prix de la taxe streaming sur ses abonnements. Rappelons que cette taxe vise à soutenir la création française. Chic.

Une autre raison pourrait être liée au profil même des utilisateurs et leur pouvoir d’achat. Selon Numerama, en France, le public du streaming musical est majoritairement jeune, ce qui soulève des questions sur sa capacité à souscrire à ces fameuses offres payantes.

En parallèle, Spotify évoque également un autre facteur : ses relations complexes avec les pouvoirs publics qui auraient du mal à comprendre ces nouvelles technologiques, rapportant pourtant que « tout le monde a à y gagner ».

Malgré ces raisons, Spotify semble confiant sur la suite. Antoine Monin, indique que la croissance de Spotify reste la plus élevée du marché du streaming et s’attend à voir doubler son nombre d’abonnés d’ici à 3-4 ans. Reste à savoir ce que la plateforme compte faire pour séduire plus d’utilisateurs.