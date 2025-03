Combien gagne vraiment un artiste avec Spotify ? Le bilan qui dérange

La plateforme de streaming musical dévoile à l’occasion de son bilan annuel ses nouvelles conditions de rémunération aux artistes. Des conditions jugées encore peu suffisantes.

Source : Spotify

La question de la rémunération des artistes a toujours été épineuse chez Spotify. Longtemps accusé d’avoir un système complexe et moins avantageux pour ses artistes, la plateforme de streaming semble vouloir changer la donne. Cependant, de nombreux artistes dénoncent un système qui reste encore en leur défaveur.

Une rémunération plus juste

C’est à l’occasion de son rapport annuel Loud & Clear que la plateforme a dévoilé ses nouvelles conditions de rémunérations, rapporte TechCrunch. On peut notamment y lire que Spotify compte aujourd’hui plus de 500 millions d’abonnés payants dans le monde et qu’elle a reversé « 10 milliards de dollars à l’industrie musicale ».

Pour aller plus loin

Spotify passe un cap important sur le plan financier… et se frotte les mains pour la suite

Une hausse des versements qui profiterait à l’augmentation de la rémunération de tous les artistes, selon l’entreprise. Cependant, selon L’Union des musiciens et travailleurs assimilés (UMAW), interrogé par TechCrunch, la réalité serait moins lumineuse.

Des disparités de paiements

L’UMAW indique que Spotify ne verse aucuns paiement direct aux artistes en raison d’une législation qui lui serait favorable, ce qui pénaliserait les artistes indépendants au détriment des plus grands artistes qui continueraient de s’enrichir. Spotify, de son côté, précise que « les principaux services de streaming calculent tous leurs rémunérations de la même manière » sur une base de flux et non d’écoutes directes. Un système complexe, mais qui aurait permis de tripler le nombre d’artistes bénéficiant de redevances depuis 2017.

L’UMAW, elle, précise vouloir mettre en place une nouvelle législation garantissant un salaire vital pour les musiciens avec une augmentation des redevances et un paiement à un centime par écoute.

Pour aller plus loin

Quelle plateforme de streaming musical rémunère le mieux les artistes ?

En France, l’introduction de la « taxe streaming », créée dans le but de soutenir et améliorer la création musicale française, notamment les artistes émergents, n’a eu pour principal écho que l’augmentation du tarif des abonnements Spotify.

Spotify Télécharger gratuitement

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.