Spotify augmente encore ses prix en France, mais c’est moins grave que prévu

Spotify a annoncé l'augmentation de ses tarifs en France pour répercuter la taxe streaming. On est moins loin que la catastrophe annoncée, et c'est sans doute voulu.

Spotify avait prĂ©venu il y a de ça quelques semaines. Le service de streaming de musique comptait bien rĂ©percuter, auprès de ses utilisateurs, le montant de la taxe streaming dĂ©sormais appliquĂ©e aux plateformes musicales. Finalement, on a appris ce mardi le montant des nouveaux tarifs de Spotify et c’est relativement rassurant.

Comme le rapporte le site iGeneration, la page d’abonnement de Spotify en France affiche dĂ©sormais les nouveaux tarifs pour ses diffĂ©rentes offres, moins d’un an après sa dernière augmentation :

Abonnement Premium personnel : 11,12 euros par mois (+13 centimes, soit +1,18 %)

Abonnement Premium étudiant : 6,06 euros par mois (+7 centimes, soit +1,17 %)

Abonnement Premium Duo : 15,17 euros par mois (+18 centimes, soit +1,2 %)

Abonnement Premium Famille : 18,21 euros par mois (+22 centimes, soit +1,22 %)

Alors que Spotify avait annoncĂ© que l’augmentation des tarifs allait faire du marchĂ© français celui avec le « forfait le plus Ă©levĂ© de l’Union europĂ©enne », certains craignaient que cette hausse soit de plusieurs euros. Pour rappel, les utilisateurs finlandais de Spotify ont quant Ă eux droit Ă un forfait Premium personnel d’un montant de 11,99 euros par mois.

Une augmentation relativement maîtrisée et un bon coup de communication

Il n’en est finalement rien et la hausse des prix reste relativement maĂ®trisĂ©e pour les utilisateurs, entre 1,18 et 1,22 %. De fait, les nouveaux montants semblent particulièrement prĂ©cis et pour cause : ils se content de rĂ©percuter uniquement le montant de la taxe, sans augmentation supplĂ©mentaire. Pour rappel, la taxe streaming est fixĂ©e Ă un taux de 1,2 % du montant, hors TVA, du prix payĂ© par les utilisateurs.

C’est finalement un bon coup de communication pour Spotify qui, après avoir prĂ©parĂ© ses utilisateurs Ă une augmentation massive du prix de son forfait, propose finalement une augmentation somme toute assez faible. De quoi rassurer ses abonnĂ©s qui ne devraient ainsi pas fuir le service en masse. Rappelons nĂ©anmoins que la plateforme suĂ©doise est la seule Ă rĂ©percuter le montant de cette taxe Ă ses utilisateurs, alors que tous ses concurrents ont jusqu’Ă prĂ©sent fait le choix de l’amortir.

Le service prĂ©vient par ailleurs ses utilisateurs dans un mail envoyĂ© ce mardi : « À l’avenir, les augmentations supplĂ©mentaires de la taxe CNM seront reflĂ©tĂ©es dans nos plans tarifaires en France et nous continuerons d’exhorter le gouvernement Ă trouver des moyens alternatifs pour ce financement ».