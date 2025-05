La plateforme de streaming musical se met à la page. Qobuz lance à son tour une fonctionnalité pour contrôler les appareils Hi-fi compatibles : Qobuz Connect. Une technologie déjà existante chez certains concurrents et attendue pour les aficionados de la plateforme française.

Contrôler sa musique sur tous ses appareils depuis une seule et même application, c’est tout le principe de Qobuz Connect, la nouvelle fonctionnalité de Qobuz développée en partenariat avec l’autrichien StreamUnlimited. Le principe de Connect reste le même que sur Spotify, Tidal ou encore Deezer : contrôler ses appareils connectés directement depuis l’application Qobuz et sans compromis sur la haute résolution.

Une soixantaine de marques compatibles avec Qobuz Connect

Qobuz Connect s’appuie sur deux principes. D’abord, tout piloter depuis la même app, au point où cette dernière devient le hub de vos écoutes. Qobuz Connect permet aussi de changer de sortie audio au beau milieu d’une lecture sans perdre en qualité. Par exemple, il est possible de basculer d’une enceinte vers une paire d’écouteurs sans fil sans perdre une note de votre musique favorite. La qualité audio (Hi-res et CD sans perte) répond toujours présente avec Qobuz Connect.

Qobuz Connect est une fonctionnalité très attendue pour nos abonnés. Nous sommes fiers de proposer aujourd’hui la solution Connect la plus complète du marché, alliant haute résolution, la synchronisation des apps et le contrôle à distance. Notre priorité a été de développer une interface simple et intuitive, pour faciliter l’expérience de tous nos auditeurs. Axel Destagnol, Chief Product Officer chez Qobuz

Au lancement de cette nouvelle fonctionnalité, ce sont 56 marques qui sont déjà compatibles avec Qobuz Connect. Autant celles connues du grand public comme JBL et Denon que les marques connues seulement des audiophiles comme Esoteric, Lumin, Focal et d’autres encore. D’où l’accent mis sur la qualité audio.

Qobuz Connect est d’ores et déjà disponible sur smartphone et tablette Apple et Android ainsi que sur les ordinateurs portables et les Mac.

