Deezer fait une offre pour écouter gratuitement vos sons préférés tout l’été

En ce moment et jusqu’au 23 juin 2025, vous pouvez souscrire l’abonnement Deezer Premium gratuitement durant trois mois et profiter de la plateforme de streaming française.

Deezer Premium 3 mois offerts // Source : Frandroid

Cela fait 17 ans que le service de streaming à la française Deezer régale les oreilles de milliers d’utilisateurs. Grâce à lui, vous pouvez écouter toutes vos chansons n’importe où, des albums, des podcasts, des histoires pour les enfants, découvrir des playlists adaptées à vos activités et bien d’autres choses encore. L’offre Premium offerte pendant 3 mois propose de nombreux avantages dont l’absence de publicité, un son haute fidélité ou encore un mode sans connexion.

Les avantages de Deezer Premium

Pas une seule pub pendant votre écoute

Vous pouvez avoir plusieurs appareils simultanément

Le son haute fidélité en FLAC directement dans vos oreilles

Normalement, un mois de Deezer Premium coûte 11,99 euros. Là, vous avez trois mois gratuits, que vous pouvez résilier avant l’échéance pour ne pas être prélevé quand l’offre arrive à terme.

Deezer Premium, pour de la musique sans limites

Si vous aimez écouter de la musique en travaillant, en étudiant ou dans les transports, l’offre Deezer Premium est vraiment bien faite. Cette plateforme de streaming est à installer sur tous vos appareils connectés : smartphone, tablette, PC, navigateur, TV connecté. Avec un seul compte, vous synchronisez tout votre contenu partout et retrouvez vos playlists partout.

Mais Deezer, ce n’est pas que de la musique : il y a aussi des podcasts, des jeux, avec des quiz, des blind tests, basés ou non sur vos playlists. Il y a même du contenu adapté aux enfants, avec des comptines et des histoires pour s’endormir. L’offre est large et plutôt bien organisée pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Une offre Premium pour un service de qualité

L’offre Premium de Deezer offre des avantages non négligeables. Le plus intéressant, pour les mélomanes, c’est le son FLAC haute fidélité. Si vous avez des enceintes, un casque ou des écouteurs haut de gamme, vous aurez l’impression d’être en studio avec l’artiste. Il y a aussi le mode hors-ligne, qui permet de télécharger vos playlists pour les écouter même quand il n’y a pas de réseau.

L’absence de publicité, bien sûr, est un atout de qualité. L’app Deezer est compatible Carplay/Android Auto, vous pouvez donc l’utiliser en conduisant, sur la route des vacances. Un petit bémol toutefois : si vous tentez de faire des recherches vocales en utilisant l’assistant Google, les résultats ne sont pas probants. Au lieu de vous sortir le titre voulu, l’app vous lance une version acoustique, live ou remixée.

Si vous souhaitez comparer l’offre de Deezer avec les autres services de streaming musical du marché, vous pouvez le faire avec notre guide d’achat.

