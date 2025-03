Sennheiser RS 120-W : le casque TV sans fil idéal et pas cher pour un son immersif sur vos séries et films préférés

Pour profiter en paix d’une série ou d’un film avec une qualité de son irréprochable, un casque pour TV est idéal. Le Sennheiser RS 120-W est un bon représentant de cette catégorie et ce négocie en ce moment à moins de 90 euros sur le site d’Amazon.

Pour la marque Sennheiser, le milieu de l’audio, c’est son domaine qu’elle manage avec brio. Ses casques ont su s’adapter à toutes les nouvelles demandes du marché, mais l’entreprise garde tout de même une niche de prédilection, les casques TV. Si vous êtes en quête d’un tel objet pour ne pas réveiller votre famille lors d’un bon film le soir, sachez qu’aujourd’hui le Sennheiser RS 120-W perd 30 % de son prix.

Le Sennheiser RS 120-W en trois points

Une autonomie de 20 heures

Une portée de 60 mètres

La qualité audio de Sennheiser

Au lieu de 129 euros, le Sennheiser RS 120-W est aujourd’hui disponible en promotion à 89,99 euros sur Amazon.

Un casque facile et pratique

Le casque Sennheiser RS 120-W est un dispositif audio à destination des téléviseurs, il est livré avec une station qui fait office de chargeur, ainsi que d’émetteur. Pour les puristes, il dispose aussi d’une prise RCA ou jack 3.5 mm, ce qui lui confère un côté polyvalent avec ce mélange de sans-fil et de filaire. Coté Bluetooth, c’est le codec LE Audio à faible consommation d’énergie (LC3) pour une qualité sonore optimale tout en conservant de la batterie.

Le RS 120-W est pensé pour le confort, et à la liberté de mouvement, grâce à sa transmission radiofréquence (RF), ce casque donne une portée jusqu’à 60 mètres, bien entendu tout dépend de l’agencement du logement et le placement de la station. Contrairement aux casques Bluetooth qui demande un appairage spécifique, les périphériques avec station sont conçus pour une connexion instantanée avec sa plateforme émettrice, plus pratique au quotidien.

Une qualité sonore immersive

La firme allemande est bien connue pour son expertise dans le monde de l’audio, et le RS 120-W ne fait pas exception. Ce casque propose un son clair, détaillé et équilibré, adapté pour profiter des films et séries TV, et aussi écouter de la musique avec une belle restitution des voix et des instruments avec un mode dédié. En parlant d’option, trois modes d’écoute différents sont disponibles vous permettant d’ajuster la perception de l’audio en fonction des contenus consommés :

Le mode Paroles pour faire ressortir les voix dans les films et séries

Le mode Musique mettant l’accent sur les instruments

Et un mode Neutre qui comme son nom l’indique, ne cherchera pas à amplifier une partie précise de l’audio.

Le Sennheiser RS 120-HS est construit pour une utilisation prolongée. Avec son autonomie annoncée de 20 heures grâce à ses batteries NiMH (d’après le constructeur), il peut largement être utilisé pendant plusieurs jours sans avoir besoin le recharger. Le dock de charge, quant à lui, est conçu pour la simplicité, il suffit de poser le casque sur sa base et la recharge se lance. Simple comme bonjour !

