Ce mini-vidéoprojecteur Full HD portable avec 150 € de réduction est idéal pour visionner vos films préférés de Noël

Tentez par un vidéoprojecteur facile à transporter, avec une bonne qualité d’image ? On a le bon plan qu’il vous faut : le JMGO PicoFlix Mini répond à ses critères et se trouve en promotion à 449 euros contre 599 euros de base.

JMGO PicoFlix Mini // Source : global.jmgo.com

Certaines personnes troquent leur TV contre un vidéoprojecteur pour avoir un « cinéma » miniature à la maison. Parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché, certains misent sur un format très compact, à l’image du JMGO PicoFlix Mini, qui est simple à transporter. Il est aussi capable de projeter une image Full HD jusqu’à 180 pouces et peut fonctionner sur batterie. L’argument de plus pour qu’il finisse dans votre salon, c’est qu’en ce moment, il est plus abordable après 25 % de remise.

Quels sont les points forts du JMGO PicoFlix Mini ?

Un vidéoprojecteur au format poche

Capable de filmer en 1 080p jusqu’à 180 pouces

Compatible HDR10 et Google TV aux commandes

Le JMGO PicoFlix Mini est un vidéoprojecteur proposé à 599 euros, mais avec 25 % de remise immédiate, il s’affiche à présent à 449 euros sur le site d’Amazon.

Petit, pratique, et fonctionne sur batterie

Avec l’appellation « Mini » dans son nom, il n’est pas étonnant d’avoir un vidéoprojecteur avec un format compact. Ses dimensions de 8 × 23.2 × 8 cm lui permet de se fondre dans le décor et de se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque.

Esthétiquement, le JMGO PicoFlix Mini opte pour un aspect minimaliste pour rester dans l’idée de la discrétion. Il ne pèse d’ailleurs que 1,5 kg, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable, et cela, même à l’extérieur, grâce à sa batterie intégrée de 10 000 mAh qui permet à l’appareil de tenir entre 4 et 5 heures, selon l’utilisation.

Petit par la taille et grand par l’image

Cet appareil a beau être petit, il est capable de diffuser des images en Full HD sur une surface allant jusqu’à 180 pouces, du moins si le projecteur est situé à la bonne distance. . La mise au point est quant à elle automatique et la luminosité s’élève jusqu’à 420 lumens grâce à ses LED. Le format HDR10 est également pris en charge et offre un rendu plus dynamique grâce à une extension de la plage de luminosité. De quoi profiter de beaux contrastes, mais pour bénéficier d’une meilleure expérience, il vaut mieux être plongé dans la pénombre.

Côté audio, on a droit à des haut-parleurs de 10 W qui peuvent être utilisés indépendamment de la projection via Bluetooth pour servir d’enceinte portable, durant 7 heures d’écoute de musique d’après la marque. Pour finir sur la partie logicielle, ici, c’est Google TV qui est à la manœuvre. Le système est nettement plus ouvert et le fabricant a réussi à le faire certifier par Netflix pour profiter des contenus de la plateforme américaine. On peut compter sur les autres plateformes de streaming comme Prime Video, MyCanal, Apple TV+, Disney+.

Afin de découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.