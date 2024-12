Pour Noël, Amazon brade le Nebula Mars 3 Air, un picoprojecteur Full HD avec Google TV intégré et 200 € de moins

Dévoilé en novembre 2023, le Nebula Mars 3 Air a rejoint la famille des vidéoprojecteurs LED compacts d’Anker. Un modèle en forme de cube facilement transportable que l’on trouve actuellement affiché à 399,99 euros au lieu de 599,99 euros sur Amazon.

Bien plus compacts et mobiles, les picoprojecteurs sont à privilégier si vous êtes allergiques aux vidéoprojecteurs massifs impossibles à déplacer d’une pièce à l’autre. L’une des marques qui domine le marché des vidéoprojecteurs compacts et faciles à porter, c’est Nebula, qui appartient à Anker. Le fabricant a justement levé le voile l’an dernier sur deux références, les Capsule 3 et Mars 3 Air. Aujourd’hui, c’est cette dernière qui nous intéresse, non seulement pour sa fiche technique bien complète, mais aussi pour son prix, qui s’allège de 200 euros.

Ce qu’offre le Nebula Mars 3 Air

Un format très compact sur batterie

Des images en Full HD jusqu’à 150 pouces

Google TV

Lancé à 599,99 euros, le Nebula Mars 3 Air d’Anker est aujourd’hui disponible en promotion à 399,99 euros sur Amazon.

Un petit bloc qui projette de grandes images

Le récent Nebula Mars 3 Air d’Anker fait donc partie de ces vidéoprojecteurs qui sont très compacts et faciles à transporter. Il faut dire qu’avec 1,7 kg sur la balance et ses dimensions de 17,8 x 12,2 x 13,2 cm, il n’est clairement pas le plus encombrant, bien au contraire. On peut donc tout à fait le placer sur une petite table d’appoint, ou sur un meuble dans une chambre. Son déplacement sera en plus facilité par sa poignée sur son sommet. Mais sa petite taille ne l’empêche heureusement pas de diffuser des images sur une large surface.

En effet, le Mars 3 Air est capable de projeter des images d’une taille pouvant atteindre 150 pouces, et ce, en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). C’est amplement suffisant pour profiter d’un maximum de détails, et inutile de préciser qu’une telle taille d’écran vous immergera totalement dans vos contenus, un peu comme au cinéma. Pour que l’expérience soit le plus agréable possible, on vous conseille toutefois d’avoir un recul d’au moins 2 mètres, et de vous plonger dans le noir pour un meilleur confort visuel : la luminosité de 400 lumens ANSI est certes correcte, mais ce n’est pas vraiment suffisant pour ne louper aucun détail dans l’image. Côté audio, le vidéoprojecteur est équipé de deux haut-parleurs Dolby Audio de 8 W.

Idéal pour la SVOD

Le Mars 3 Air propose par ailleurs plusieurs fonctionnalités qui garantissent une expérience de visionnage plus agréable, comme l’autofocus, qui rend les images bien plus nettes en les adaptant automatiquement et rapidement à la surface sur lesquelles elles sont projetées, ou encore la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, grâce à laquelle les images sont toujours bien alignées et positionnées, sans avoir à déplacer le vidéoprojecteur. L’évitement automatique d’obstacles est aussi intégré et permet de son côté à l’image de se décaler si elle est projetée vers un objet de décoration, par exemple.

Le Mars 3 Air est également particulièrement adapté aux plateformes de streaming comme Netflix, qui est directement intégré à l’appareil. Google TV est aussi de la partie et donne évidemment accès nativement à tout le Play Store. Enfin, côté autonomie, la batterie de l’appareil lui permet de tenir environ 2h30. Idéal pour un film, donc, ou plusieurs épisodes de série en sans-fil, mais l’option de le laisser brancher pour ne pas avoir le stress d’être coupé en pleine action existe évidemment.

