Classé dans notre top 3 des meilleurs vidéoprojecteurs, le Dangbei Mars Pro 2 Laser 4K 3D est 430 euros moins cher chez Amazon

Si vous ne connaissez pas le Dangbei Mars Pro, cette réduction de 23 % chez Amazon est l’occasion idéale. De la 4K sur 200″ compatible HDR10+ avec un excellent piqué de l’image, le tout sur une interface connectée, c’est assez fou.

Dangbei Mars Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour le prix d’un très bon téléviseur, vous pouvez vous offrir ce vidéoprojecteur 4K connecté capable de projeter sur une surface de 200″ maximum. Une taille que vous ne retrouvez pas, pour l’instant, sur un téléviseur, aussi grand soit-il. En plus c’est un modèle connecté avec la certification Netflix et supportant les contenus 3D, un vrai plus. Sans oublier toutes les fonctions d’optimisation automatique de l’image. Ce n’est pas pour rien qu’il est dans notre top 3 et il pourrait même gagner une place avec cette promotion de 430 euros.

Ce qu’on apprécie du Dangbei Mars Pro 2

La source de lumière mono laser affiche une 4K remarquable

La partie audio est bien développée, le vidéoprojecteur pouvant même servir d’enceinte Bluetooth

Compatible HDR10+, 3D, avec Google TV et tourne à 60 images/seconde

Si vous allez sur la page du Dangbei Mars Pro 2 chez Amazon, vous le trouvez à 1829 euros. Il faut scroller un tout petit peu pour trouver la case coupon à cocher qui permet de le faire passer à 1399 euros dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Dangbei Mars Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Compact, rectangulaire et silencieux : c’est le Dangbei Mars Pro 2

Le Dangbei Mars Pro 2 est un vidéoprojecteur connecté capable de projeter de la 4K sur une surface de 200″ qui mesure 236 × 163,2 × 201,5 mm pour 4 kg. Il faut donc un peu de place pour le poser, mais aussi du recul pour avoir un rendu optimal. Prévoyez au moins 1,5 m pour une image de 137 cm et quasiment 4 m pour une image de 3 m de diagonale.

Sachez que par défaut, il y a un zoom numérique réglé au maximum, donc il est tout à fait possible d’avoir une image plus petite. Sa configuration est extrêmement simple puisqu’il embarque toutes les technologies de mise au point automatique de l’image : trapèze, netteté, obstacles, autofocus… Le tout en 2 secondes chrono et non, ce n’est pas une expression.

Il est bien sûr connecté et certifié Netflix

Pour que vous profitiez au maximum du vidéoprojecteur, celui-ci est connecté au WiFi et fonctionne avec Google TV. Ce qui vous permet de télécharger toutes les apps de streaming auxquelles vous êtes abonné pour suivre vos films et séries en 4K. Attention, certaines d’entre elles nécessitent un abonnement un peu plus cher pour avoir du streaming 4K. Si vous avez un lecteur blu-ray 3D, vous pouvez même en profiter !

La connectique est composée d’un port Ethernet, une sortie audio optique numérique, deux ports HDMI, deux prises USB-A 2.0 et une prise casque. Comme ça vous pouvez vraiment tout brancher dessus, une barre de son, une console, un disque dur externe, etc. Même si pour les jeux vidéo, il y a une latence un peu gênante qui pourrait déranger, surtout sur les jeux qui demandent de la réactivité.

Pour avoir des informations plus détaillées sur le Dangbei Mars Pro 2, avant de craquer, vous pouvez découvrir notre test complet disponible juste ici.

Et si jamais vous cherchez d’autres vidéoprojecteurs qui collent plus à vos envies ou votre budget, vous pouvez retrouver de nombreuses références dans notre sélection.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.