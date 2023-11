Nebula Capsule 3 et Mars 3 Air officialisés : ces vidéoprojecteurs nomades ont des arguments pour plaire

Les vidéoprojecteurs ont longtemps été associés à de lourds équipements, difficiles à transporter et à installer. Mais c'était sans compter sur Anker et sa marque Nebula, qui viennent de dévoiler deux nouveaux modèles, la Capsule 3 et la Mars 3 Air.

Anker et sa marque Nebula viennent de dévoiler deux nouveaux vidéoprojecteurs Led compacts qui ont l’air franchement sympas. On connaissait déjà les projecteurs vidéo de Nebula pour leur côté pratique : ils fonctionnent sur batterie, sont sans fil et hyper mobiles. En plus, ils tournent sous Google TV avec accès au Play Store et Netflix.



Nebula Capsule 3 : le projecteur canette

Le plus compact s’appelle Nebula Capsule 3 et il a la forme d’une canette. Le deuxième, c’est le Nebula Mars 3 Air, et lui, il est plutôt en forme de cube. Les deux sont disponibles en précommande à partir du 20 novembre, avec une petite ristourne si vous les prenez sur le site de Nebula. Les ventes officielles, elles, commencent en décembre. Côté prix, comptez 499,99 euros pour la Capsule 3 et 599,99 euros pour le Mars 3 Air.

La Nebula Capsule 3, c’est le petit nouveau dans la gamme des projecteurs canette de chez Nebula. Elle prend la suite de la Capsule 2 et se place juste en dessous de la version Laser dans la hiérarchie. Avec ses 16 cm de haut, elle est super facile à transporter.

Et grâce à sa batterie de 52 Wh, vous pouvez l’utiliser pendant 2,5 heures, même sans prise électrique à proximité. La qualité d’image sera cirrecte avec 200 ANSI lumens et une définition Full HD. Et pour le son, Nebula a intégré un haut-parleur Dolby Digital Plus de 8 W. Bien sûr, le projecteur tourne sous Google TV et vous avez Netflix directement installé dessus.

Nebula Mars 3 Air : le cube transportable

Le Nebula Mars 3 Air, c’est le petit frère du Mars 3, qui était déjà sur le marché. Il est plus léger et donc plus facile à transporter, mais il offre une luminosité d’image de 400 lumens ANSI. La batterie tient aussi 2,5 heures, comme la Capsule 3. Avec une définition Full HD, l’autofocus, la correction trapézoïdale et l’ajustement automatique de l’image, vous êtes sûr d’avoir une image nickel même sur un plafond ou un mur incliné.

Et pour le son, il y a deux haut-parleurs de 8 W avec Dolby Digital Plus. Pratique, il y a une poignée pour le transporter et un support intégré pour le poser où vous voulez.