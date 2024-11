Après Netflix et Disney+, une autre plateforme de SVoD va faire la chasse aux partages de mots de passe… et augmenter ses prix

Les augmentations de prix et l’interdiction du partage de compte deviennent une tendance chez les plateformes de streaming. Après Netflix et Disney+, c’est la quatrième plateforme de SVoD du marché qui s’y met.

Malgré de très bons résultats financiers et une forte hausse de son nombre d’abonnés, la plateforme Max (anciennement HBO Max) s’apprête à mettre fin aux partages de compte dans les prochains mois selon The Verge. Max marchera bientôt sur les pas de Disney+ et de Netflix et sera bientôt une plateforme de streaming comme les autres.

À lire aussi :

Disney+ annonce une autre mauvaise nouvelle après l’augmentation des prix

La chasse aux partages ouverte en fin d’année

C’est lors de la présentation des derniers résultats trimestriels de la Warner Bros. Discovery que son directeur financier, Gunnar Wiedenfels, a annoncé la mauvaise nouvelle. Malgré un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars et un total de plus de 110 millions d’abonnés, Max estime pouvoir gagner encore quelques abonnés en mettant fin aux partages de compte. Une stratégie qui avait réussi à Netflix, avant de rapidement s’essouffler.

(HBO) Max en France // Source : Frandroid

À l’instar de Disney+, la plateforme de la Warner préviendra en amont ses abonnés avec des « messages très doux« . Max pourrait imiter le modèle adopté par Netflix et Disney+, à savoir le déploiement d’une option payante pour chaque utilisateur supplémentaire d’un compte. Selon Jean-Briac Perrette, directeur de la branche streaming et jeux chez Discovery, Max commencerait à serrer la vis en fin d’année et en 2025.

Une augmentation des tarifs pour bientôt ?

Enfin, Gunnar Wiedenfels n’exclut pas une augmentations des tarifs de la plateforme. Ce serait une première depuis l’arrivée de Max en France. Pour le directeur financier de la Warner, la nature premium du service laisse une bonne marge de manœuvre pour de futures augmentations de prix. Affaire à suivre.

À lire aussi :

Netflix, Prime Video, Disney+, Max : quelle plateforme de streaming choisir en 2024 ?