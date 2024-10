Netflix devrait bientôt annoncer une augmentation « majeure » de ses prix malgré des résultats financiers solides

La plateforme de SVoD n°1 devrait bientôt présenter ses résultats financiers du troisième trimestre. Alors que les experts s’attendent à des résultats « solides », une hausse majeure des prix serait imminente.

Plateforme de streaming n°1 du marché avec plus de 270 millions d’abonnés dans le monde, Netflix a su maintenir sa position de leader de la SVoD malgré l’arrivée de la publicité, la fin du partage de compte et les augmentations de prix qui lui ont jusque-là réussi. Selon Variety, Netflix envisagerait une hausse généralisée de ses tarifs malgré sa bonne santé financière.

Le partage de compte payant s’essouffle

Des productions originales de grande qualité, intégration de la 4K et des jeux vidéo… Netflix ne s’est jamais aussi bien portée et la plateforme continue encore de s’étoffer avec par exemple l’arrivée progressive du sport en direct. Aux États-Unis, la plateforme a signé un partenariat avec la WWE. Autre exemple : la diffusion d’un match de tennis en direct opposant le n°1 mondial Rafael Nadal au n°2 Carlos Alcaraz.

Mais malgré un gain de 8 millions d’abonnés au dernier trimestre et des résultats financiers aussi encourageants, plusieurs indicateurs pointent vers une nouvelle hausse des tarifs selon les analystes. La première est le partage de compte payant qui ne rapporte plus autant qu’au moment de sa mise en place. De manière plus globale, la plateforme fait face à un ralentissement de sa croissance du nombre d’abonnés.

Pour contrebalancer cet essoufflement, une solution : augmenter le revenu moyen par abonné (ARM), et cela passe ou par une dégradation du service, ou par une hausse des tarifs. La dernière hypothèse est la plus plausible. Rappelons que la dernière augmentation a eu lieu en décembre 2023 et que Netflix envisageait cette nouvelle augmentation dès le mois suivant.

Selon les experts, Netflix peut se permettre d’augmenter ses tarifs à partir du moment où ses abonnés continuent à percevoir une valeur ajoutée dans la plateforme. Et cela passe obligatoirement par la qualité et l’exclusivité de ses contenus.

Bientôt la formule Premium à plus de 20 €/mois ?

En ce moment, Netflix présente une grille tarifaire avec trois formules d’abonnement : Standard avec pub à 5,99 euros par mois, Standard à 13,49 euros par mois et Premium à 19,99 euros par mois. Si augmentation il y a, la formule Premium pourrait dépasser la barre symbolique des 20 euros par mois. C’est l’une des plateformes de SVoD les plus chères du marché.

Netflix parvient toutefois à conserver une base d’abonnés solide avec sa formule à 5,99 euros par mois, reste à savoir si ce sera toujours le cas après l’augmentation. Aujourd’hui, la croissance reste un objectif Netflix mais il n’est plus prioritaire. Ce sont maintenant la rentabilité et les profits qui sont le plus important, et cela fonctionne en continuant à proposer des contenus avec une forte valeur ajoutée.

