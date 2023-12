Vous n’aimez pas la pub ? Le prix de Netflix augmente en France

Comme attendu, Netflix a supprimé le forfait Essentiel de son offre. Autrement dit, le prix de Netflix augmente si vous ne voulez pas de publicités.

Plus que trois forfaits proposés et la fin du streaming en 720p pour Netflix en France. Derrière ce changement de catalogue, une augmentation de prix obligatoire pour certains abonnés. Désormais, pour profiter de Netflix sans publicité, il faudra au moins débourser 13,49 euros par mois pour l’offre standard, ou monter à 19,99 euros par mois pour la version premium.

Une offre toujours plus cher

Ce nouveau changement dans l’offre de Netflix survient alors que le service de SVOD a déjà augmenté ses prix et rendu le partage de compte payant pour ses clients. Cette fois, c’est le forfait à 10,99 euros par mois (vendu 8,99 euros par mois avant le mois d’octobre) qui disparait du catalogue. Il proposait un flux sans publicités et limité à du 720p. Ce n’était certes pas le meilleur rapport qualité/prix du service, mais il permettait de découvrir le contenu de Netflix à moindre prix et toujours sans publicité.

Désormais, le prix standard de Netflix approche des 14 euros par mois, et s’éloigne de plus en plus de la barre psychologique des 9,99 euros qui a fait le succès de nombreux services par abonnement. Ce changement d’offre en France n’est pas une surprise, Netflix avait déjà fait disparaitre le même forfait de ses offres aux Etats-Unis et au Canada au mois de juillet.

Netflix peut encore miser sur son grand catalogue de contenu exclusif, mais fait face à une concurrence de plus en plus féroce. Les services de SVOD de qualité sont désormais nombreux, et pour la plupart proposé moins cher que celui de Netflix.