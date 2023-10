Mauvaise surprise, Netflix augmente le prix de ses forfaits en France

Netflix annonce une augmentation du prix de ses abonnements. Le service de SVOD coûte désormais 20 euros par mois pour son meilleur forfait.

Tous les prix des services augmentent : Amazon, Disney Plus, PlayStation Plus, Xbox Game Pass, Spotify. Chaque service annonce tour Ă tour une augmentation de ses forfaits. Depuis quelques jours, c’Ă©tait Netflix qui Ă©tait dĂ©signĂ© candidat Ă une nouvelle hausse : elle est dĂ©sormais officielle.

Comme l’indique Numerama, la nouvelle grille de prix rentre, en effet, dès maintenant.

Jusqu’Ă 20 euros pour un abonnement Netflix

Voici la nouvelle grille de prix des abonnements Netflix :

Essentiel : 10,99 euros par mois (avant : 8,99 euros) ;

Standard avec pub : 5,99 euros par mois ;

Standard : 13,49 euros par mois ;

Premium : 19,99 euros par mois (avant : 17,99 euros).

Comme on peut le constater, les deux offres intermédiaires sont toujours là et ne bougent pas de prix. En revanche, les abonnements Essentiel et Premium augmentent de façon significative. Ce dernier touche même la barre des 20 euros et se rapproche donc des abonnements au cinéma.

Type d'Abonnement Ancien Tarif (€/mois) Nouveau Tarif (€/mois) Coût Annuel avant (€) Coût Annuel désormais (€) Essentiel 8,99 10,99 107,88 131,88 Premium 17,99 19,99 215,88 239,88 Standard avec pub 5,99 5,99 71,88 71,88 Standard 13,49 13,49 161,88 161,88

Netflix procède Ă cette hausse alors que le service est dĂ©jĂ l’un des plus chers du marchĂ©, beaucoup plus haut que les offres d’Apple ou de Disney notamment. Le gĂ©ant de la SVOD avait du mal Ă recruter des abonnĂ©s ces dernières annĂ©es, mais le blocage du partage de compte lui a permis de renouer avec la croissance.



Justifications de la hausse

Les justifications avancées par Netflix pour cette augmentation ne sont pas anodines. Dans son communiqué, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) mentionne : « qu’au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus ».

MalgrĂ© cette augmentation, Netflix dĂ©fend ardemment sa nouvelle grille tarifaire, qu’elle juge « extrĂŞmement compĂ©titive ». La firme souligne en particulier le prix d’entrĂ©e bas de son abonnement avec annonces publicitaires, le mettant en parallèle avec d’autres plateformes de streaming. Dans le contexte amĂ©ricain, ce tarif est mĂŞme comparĂ© au prix moyen d’un ticket de cinĂ©ma, oĂą il demeure avantageux. Cependant, en France, la comparaison est un peu moins Ă©clatante, l’Ă©cart avec le prix moyen d’un billet de cinĂ©ma Ă©tant plus rĂ©duit.

Des performances financières qui surprennent

CĂ´tĂ© finances, tout roule pour Netflix. Ils ont dĂ©voilĂ© des rĂ©sultats meilleurs que prĂ©vu pour le troisième trimestre. Ils ont mĂŞme gagnĂ© 8,76 millions d’abonnĂ©s en trois mois, ce qui porte leur total Ă 247,1 millions dans le monde. Avec des chiffres comme ça, la plateforme a de quoi voir l’avenir en rose. D’ailleurs, les investisseurs sont ravis : l’action Netflix a bondi de plus de 12 % après l’annonce.

Leur bĂ©nĂ©fice a augmentĂ© de 20 %, pour atteindre 1,6 milliard de dollars. Leur chiffre d’affaires a aussi augmentĂ©, de 8 %, pour un total de 8,54 milliards de dollars. Netflix pense que cette rĂ©ussite vient de leurs contenus, de la popularitĂ© grandissante du streaming, mais aussi du succès de leur nouvelle option de partage de comptes.