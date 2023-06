Hausse des prix chez Microsoft : la Xbox Series X et le Xbox Game Pass Ultimate coûteront vont coûter plus cher

Microsoft a annoncé une augmentation de prix pour sa console Xbox Series X et ses abonnements Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass for Console, qui entreront en vigueur le 13 août.

Dans le monde du gaming, après Sony et sa PlayStation 5, c’est Microsoft qui se plie à la tendance d’augmentation des prix. La Xbox Series X passera ainsi à 549,99 euros en Europe, une hausse de 50 euros par rapport au prix précédent.

Toutefois, les amateurs de jeux vidéo peuvent encore respirer : le prix de la Xbox Series S reste inchangé, à 299,99 euros.

Mais ce n’est pas la seule annonce que Microsoft a faite. La firme a également annoncé une augmentation du prix de son service d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui passera de 12,99 euros à 14,99 euros par mois. De même, le Xbox Game Pass for Console verra son prix augmenter, passant à 10,99 euros par mois. Cependant, Microsoft ne modifie pas les prix du PC Game Pass. Notez que ces tarifs n’avaient pas bougé depuis 2017.

Cette augmentation de prix aura lieu le 13 août, il est donc conseillé de faire le nécessaire avant cette date.

Des astuces pour éviter l’augmentation des prix

Il existe cependant des astuces pour éviter de payer plus cher votre abonnement Game Pass. Par exemple, vous pouvez acheter des cartes d’abonnement prépayées à l’ancien tarif avant l’entrée en vigueur des nouveaux prix. On décrit également d’autres options ici, sachant que certains pays vont échapper à l’augmentation du prix du Game Pass : en Norvège, au Chili, au Danemark, en Suisse et en Arabie saoudite.

Il est important de noter que ces changements dans la tarification des abonnements Xbox de Microsoft ne sont pas un phénomène isolé. En effet, ils s’inscrivent dans une tendance plus large à la hausse des prix des abonnements et des produits tech au cours des 12 derniers mois.



