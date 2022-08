Inflation : le prix de la PS5 augmente

En raison du contexte économique inflationnel actuel, Sony a décidé d'augmenter le prix de la PlayStation 5.

C’est la crise ! Alors que les prix ne cessent de grimper à cause de l’inflation et que le caddie moyen des ménages devient de plus en plus difficile à remplir, le divertissement en prend aussi un coup. Ce jeudi, Sony annonce une augmentation des prix de la PlayStation 5 sur certains marchés… dont l’Europe.

La PlayStation 5 augmente de prix

« L’environnement économique mondial est un défi que beaucoup d’entre vous connaissent sans doute dans le monde entier », indique Sony en introduction de son post de blog. Avec l’inflation, la pénurie de composants qui pousse les prix vers le haut et la perte de valeur de certaines monnaies comme l’euro, il est difficile pour les marques de rester compétitives. C’est d’autant plus vrai sur un marché comme celui des consoles de jeux, souvent vendues à perte.

Pour cette raison, SIE (Sony Interactive Entertainment) a décidé d’augmenter le prix de la PS5 dans certains pays. En Europe, la PS5 passe donc de 500 à 550 euros et la PS5 Digital Edition de 400 à 450 euros. Cette hausse de prix touche également le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l’Australie, le Mexique et le Canada.

Ces nouveaux tarifs entrent en vigueur immédiatement, à l’exception du Japon où ils seront appliqués à partir du 15 septembre. Certains revendeurs, comme Amazon, n’ont pas encore répercuté cela sur le prix de vente de la PS5, mais cela ne devrait pas tarder.

La PS5 toujours en pénurie

Il faut dire qu’il était déjà bien difficile de trouver une PlayStation 5 à son prix d’origine ces dernières semaines. Rappelons que les stocks sont en flux tendu depuis plusieurs mois déjà et que la pénurie rend très compliqué l’accès à la dernière console de Sony. Ainsi, il n’est déjà pas rare de voir cette dernière affichée à des prix dépassant les 700 ou 800 euros.

Reste à savoir maintenant si Microsoft va faire de même pour ses Xbox Series X et Xbox Series S.

