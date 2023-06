Netflix : le serrage de vis sur le partage de mots de passe stimule la croissance des abonnements

La nouvelle politique de Netflix contre le partage de mots de passe, exigeant un abonnement supplémentaire pour les utilisateurs n'appartenant pas au même ménage, a stimulé les abonnements aux États-Unis.

Netflix a récemment déclenché une onde de choc avec sa nouvelle politique de lutte contre le partage de mots de passe. Le géant du streaming a en effet instauré une restriction interdisant à ses utilisateurs de partager des comptes avec des personnes n’appartenant pas au même ménage. Cette décision a déjà donné un coup de pouce au nombre d’abonnements aux États-Unis.

Netflix a mis en place cette nouvelle politique fin mai, exigeant que les utilisateurs qui ne vivent pas sous le même toit que le propriétaire principal du compte souscrivent à leur propre abonnement ou ajoutent un abonnement supplémentaire. Chaque nouvel utilisateur doit ainsi s’acquitter de 5,99 euros par mois. Toutefois, il est encore possible de partager un compte avec d’autres utilisateurs sans conséquences directes. La plateforme a en effet assuré qu’elle ne prévoyait pas de blocage ou de résiliation de compte pour l’instant.

Selon une étude récente de la société de recherche Antenna, le nombre de nouvelles inscriptions a bondi de 102 % ces dernières semaines. Les données ont été comparées à la moyenne des inscriptions sur les 60 jours précédant l’annonce de cette nouvelle politique. Avec une affluence de 73 000 nouveaux abonnés, le nombre d’inscriptions a dépassé celui enregistré lors des premiers confinements liés à la pandémie de Covid-19. Les 26 et 27 mai se sont particulièrement démarqués avec près de 100 000 nouvelles inscriptions.

Cependant, il faut noter que cette augmentation du nombre d’abonnements s’accompagne également d’une hausse significative des désabonnements. Le ratio entre les nouvelles inscriptions et les désabonnements a augmenté de 25,6 % au cours des dernières semaines.

NEW on the Antenna Blog: A first look at the impact of Netflix’s pw sharing crackdown. In the first 6 days since they implemented the new policy, Netflix has had the 4 single largest days of US user acquisition in the 4.5 yrs that Antenna has been measuring the streaming service. pic.twitter.com/rDYGxR43Qm

— Antenna (@AntennaData) June 9, 2023