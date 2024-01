Netflix va augmenter ses prix pour une partie des abonnés

Netflix a annoncé la fin de son abonnement Essentiel sans publicités. Les abonnés vont devoir changer leur formule en acceptant la publicité ou en augmentant le prix.

Mois après mois, Netflix augmente ses prix et limite ses forfaits pour augmenter au maximum ses revenus. En décembre, le service de streaming a retiré de son catalogue le forfait Essentiel qui permettait d’accéder à Netflix en 720p pour 11 euros par mois sans publicités.

Désormais, Netflix propose seulement trois formules d’abonnement : celui avec de la publicité à 6 euros par mois, puis l’abonnement standard sans publicités à 13,49 euros par mois.

Netflix annonce aujourd’hui que les abonnés encore sur l’offre Essentiel vont devoir faire un choix.

Augmenter les revenus par abonné

Dans le courant de l’année, Netflix va définitivement retirer l’offre Essentiel de son service. Les abonnés qui ont ce niveau de forfait de façon historique, puisqu’il est impossible d’y souscrire aujourd’hui, vont devoir choisir entre l’abonnement avec publicité ou celui sans publicité. Cela se traduira donc par une baisse de confort ou une augmentation du prix mensuel.

Netflix continue de recruter de nouveaux abonnés chaque trimestre et compte bien augmenter le revenu moyen par abonné. Depuis son plongeon en 2022, le prix de l’action Netflix est en constante augmentation

Vers une nouvelle hausse de prix

Dans une lettre envoyée aux investisseurs, Netflix prépare le terrain pour une nouvelle hausse de prix à venir en 2024 pour ses forfaits. Le service rappelle à quel point la qualité de l’abonnement a régulièrement augmenté, notamment avec l’intégration de la 4K ou des jeux vidéo.

Aux États-Unis, Netflix mise de plus en plus sur le sport en direct et a signé un accord avec la WWE à hauteur de 5 milliards de dollars sur 10 ans.

Si Netflix augmente ses prix, le service pourrait dépasser la barre symbolique des 20 euros par mois en France pour son offre Premium.