Les sorties Netflix d’octobre 2024 : partie de (vrais) Loups-Garous et chasse aux trésors avec Lara Croft

Le mois d’octobre est arrivé. Les températures fraîchissent, le jour se couche plus tôt et on commence à ressortir les plaids et les bouillottes pour binger dans le plus grand des conforts. Voici ce que Netflix nous propose ce mois-ci !

Le mois d’octobre rime avec Halloween et pour l’occasion, Netflix a prévu une dose de frissons dans ses prochaines sorties. Mais surtout une bonne tranche d’humour avec Loups-garous, une comédie réalisée par François Uzan (Lupin, Family Business…) et inspirée du célèbre jeu de société. Le N rouge annonce également le retour de la série Outer Banks et propose une belle sélection cinéma avec Au revoir là-haut et Everything Everywhere All at Once.

Agenda d’octobre, supplément frisson. pic.twitter.com/4dTFlYa3SE — Netflix France (@NetflixFR) September 26, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi :

Prix Netflix : quel abonnement choisir en septembre 2024 ?

Les séries à voir sur Netflix en octobre 2024

Heartstopper – Saison 3 (3 octobre)

L’adaptation du roman graphique d’Alice Oseman revient pour une troisième saison. Cette série centrée sur l’histoire d’amour entre Charlie, adolescent rêveur, et Nick, le joueur de rugby le plus populaire de l’école, emmène nos personnages à la découverte d’eux-mêmes, de leurs désirs et de leurs émotions. Cette troisième saison promet d’aborder des questionnements plus complexes, plus matures, tels que l’avenir ou la santé mentale.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Outer Banks – Saison 4, Partie 1 (10 octobre)

Cette quatrième saison d’Outer Banks sera découpée en deux partie, la seconde étant prévue le 7 novembre. Après une ellipse de 18 mois à la fin de la troisième saison, nos héros chasseurs de trésors reprennent du service en se mettant à la recherche de la fortune du pirate le plus célèbre de tous les temps : Barbe-Noire. Une saison qui sonne comme un nouveau départ pour cette série qui a grandement besoin d’un second souffle.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Première série d’animation basée sur l’univers de Tomb Raider, celle-ci se déroule après les événements de la trilogie de jeux vidéo « Survivor » et juste avant la trilogie originale. Peu d’informations sur le scénario ont fuité pour le moment mais on sait qu’il est centré autour du manoir Croft et que Lara sera amenée une fois de plus à voyager aux quatre coins du monde. Une nouvelle aventure qui s’annonce explosive !

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les films à voir sur Netflix en octobre 2024

Everything Everywhere All at Once (1 octobre)

D’OVNI du grand écran à chef-d’œuvre multi-oscarisé, il n’y a parfois qu’un pas. Après avoir conquis le monde du cinéma il y a deux ans, Everything Everywhere All at Once arrive sur Netflix. Mélange de plusieurs genres, de la comédie bien barré à la SF en passant par un film d’arts martiaux, on y retrouve également nombre de références à la pop-culture. Dans ce film, Evelyn Wang, une femme usée par son divorce, sa blanchisserie qui tourne mal et ses finances dans le rouge, est du jour au lendemain propulsée dans le multivers où elle y découvre toutes les vies qu’elle aurait pu mener si elle avait pris des choix différents.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Au revoir là-haut (15 octobre)

Autre film multi-récompensé, Au revoir là-haut est une adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaître sur les « gueules cassées » de la Première Guerre Mondiale. On y suit Albert et Édouard, deux survivants du front, détruits par la guerre physiquement et moralement et abandonnés par une société plus occupée à glorifier ses morts. Les deux camarades refusent de se laisser abattre et mettent sur pied l’arnaque du siècle, aussi audacieuse et cynique. Un ultime pied de nez à la morale patriotique.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Loups-Garous (23 octobre)

Inspiré du jeu de société qui a ponctué nombre de nos soirées en famille ou entre amis, Loups-Garous de François Uzan s’offre un beau casting avec notamment Jean Reno, Franck Dubosc et Jonathan Lambert. La comédie met en scène une famille qui se retrouve propulsée au Moyen-Âge lors d’une partie de Loups-Garous. Comme dans le jeu, les protagonistes devront tenter de survivre à chaque nuit qui passe, car les loups-garous rôdent.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les documentaires à voir sur Netflix en mois/année

Le nouvel essor de Simon Biles – Partie 2 (25 octobre)

S’il y a un documentaire à voir ce mois-ci, c’est celui sur Simone Biles. La gymnaste américaine a fait son grand retour lors des Jeux Olympiques de Paris durant lesquelles elle a récolté trois médailles d’or et une médaille en argent. On peut dire qu’elle revient de loin après son forfait lors des JO de Tokyo qui avait sidéré le monde du sport. En cause, une sévère dépression qu’elle a dû combattre pour remonter sur les poutres et sur laquelle elle se livre sans tabou dans ce documentaire.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties Netflix en octobre 2024

The Rookie : Le flic de Los Angeles – Saisons 4 & 5 (1er octobre)

Un Triomphe (1er octobre)

Love is Blind – Saison 7 (2 octobre)

Les Enquêtes Extraordinaires – Saison 5 (2 octobre)

Made in France (2 octobre)

Blue Box (3 octobre)

La Plateforme 2 (4 octobre)

Jeu intérieur (4 octobre)

DAN DA DAN (4 octobre)

Ranma 1/2 (5 octobre)

Yo Mama (5 octobre)

Les Frères Menendez (7 octobre)

La Famille Addams (8 octobre)

Les valeurs de la Famille Addams (8 octobre)

Cinq Majeur (9 octobre)

Le gendre de ma vie (10 octobre)

Soulèvement (11 octobre)

Julie (en 12 chapitres) (13 octobre)

I AM A KILLER – Saison 5 (16 octobre)

Sweet Bobby : Imposture sur mesure (16 octobre)

La Défense Lincoln – Saison 3 (17 octobre)

Gundam : Requiem pour une Vengeance (17 octobre)

Une femme en jeu (18 octobre)

Adieu les cons (22 octobre)

C’est le Zodiaque qui vous parle (23 octobre)

Hellbound – Saison 2 (25 octobre)

Dernière Nuit à Tremor (25 octobre)

Ibelin : la vie remarquable d’un gamer (25 octobre)

Les Traducteurs (29 octobre)

Les Déguns – 2 films (30 octobre)

La Diplomate – Saison 2 (31 octobre)

Netflix Télécharger gratuitement

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.