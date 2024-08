Disney+ annonce une autre mauvaise nouvelle après l’augmentation des prix

Après avoir annoncé une augmentation de ses tarifs aux États-Unis, la plateforme de streaming prévient ses abonnés qu’elle compte s’attaquer au partage de compte dans les semaines qui arrivent.

Disney+ avait prévenu ses abonnés il y a déjà plusieurs mois de cela : le partage de mot de passe, c’est fini ! La plateforme de streaming avait déjà commencé à sévir l’année dernière au Canada et devrait généraliser cette mesure dès la rentrée prochaine, selon The Verge. Et ce, après avoir adopté la publicité et annoncé une nouvelle augmentation de ses prix.

Disney+ plonge dans le côté obscur de la SVoD

C’est lors d’une conférence en ligne que Robert Iger, le DG de Disney, a annoncé la nouvelle. Disney+ compte sérieusement généraliser le partage de compte payant dès septembre, suivant ainsi les traces de Netflix qui a adopté cette mesure l’année dernière. Cette chasse au partage de mot de passe a déjà commencé en juin dans quelques pays et plusieurs abonnés ont déjà été notifiés des changements à venir.

Pour l’heure, on ne sait pas encore combien sera facturé un partage de compte. De son côté, Netflix fait payer un supplément de 5,99 euros par utilisateur supplémentaire, soit le prix de son abonnement de base. Reste à savoir si cette décision fera gagner des abonnés à Disney+… ou lui en faire perdre. Le pari est osé, mais la plateforme de streaming profite justement de sa récente rentabilité pour commencer à enchaîner les mesures restrictives.

Une mesure qui a plutôt réussi à Netflix

Pour Netflix, la fin du partage de mot de passe s’est traduite par une augmentation du nombre de ses abonnés. Aujourd’hui encore, le N rouge continue de battre des records malgré les restrictions et la publicité. Si Disney+ s’inspire largement de la stratégie gagnante de son rival, encore faut-il donner envie à ses abonnés de rester, et ça passe par les contenus proposés.

