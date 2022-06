Netflix : attention, vous n’avez plus que quelques jours pour regarder ces films et séries

Alors que la sixième saison de Peaky Blinders est sortie, faites attention car des films et des séries vont disparaître du catalogue Netflix ! Il va falloir se dépêcher pour (re)voir Glee, Gone Baby Gone ou encore 120 battements par minute !

Dernier rappel ! Depuis le 10 juin, la sixième saison de Peaky Blinders est disponible, mais ne manquez pas les films et séries qui disparaissent progressivement du catalogue de Netflix en ce mois de juin.

Glee quitte Netflix ce 29 juin

Il vous reste moins de deux semaines pour (re)voir l’intégrale de Glee, qui va quitter la plateforme à la fin du mois. Glee, c’est 121 épisodes de 44 minutes dans six saisons, où l’on suit les aventures des membres d’un club de chant dans un lycée de l’Ohio, afin de redonner du preste au Glee Club tel qu’il l’était avant.

Une série qui a quelques années derrière elle, mais qui a bercé l’adolescence de probablement beaucoup d’entre vous. Heureusement, vous pouvez sécher vos larmes : Glee est disponible en intégralité sur Disney+ !

Parmi les autres films qui vont partir de Netflix, on peut noter Gone Baby Gone, premier long-métrage réalisé par Ben Affleck. Aussi, on note la fin de 120 battements par minute sur Netflix, récompensé par le Grand Prix du Festival de Cannes et récompensé à de multiples reprises par la cérémonie des Césars en 2018.

Pour les plus jeunes

Attention aussi aux parents qui ont des enfants en bas âge. Plusieurs séries animées pour les plus petits quittent très bientôt le catalogue de Netflix, avec notamment Les aventures de Petit Ours Brun, SamSam, TroTro ou encore Les Minijusticiers. Malheureusement, il va falloir faire un choix dans ces séries avant qu’elles ne partent !

Les contenus qui quittent Netflix en juin 2022

17 juin : L’avenir Les aventures de Petit Ours Brun Les aventures de Tintin Les Minijusticiers SamSam Trotro

18 juin : Elevator Baby

19 juin : Who Are You: School 2015

21 juin : Full House Gone Baby Gone

24 juin : Un trésor appelé Amour

25 juin : Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 I am Michael Kasanova Undriended: Dark Web

26 juin : Nos peaux noires

28 juin : Peur sur prises Terminator Genisys

29 juin : Glee La Colle Le Concert Priest Special 26 The Mirror Boy X : Pas Is Present

30 juin : 120 battements par minute Aux yeux de tous Babysitting Bill et Ted sauvent l’univers Black Butler Boy Erased Camping à la ferme Chair de Poule – le film Dépression et des potes Desperado Dis-moi oui Diversion Equalizer Fences Flic de haut vol Fullmetal Alchemist Gandhi Geostorm Going to Brazil Halal police d’état Hatchimals | Adventures ind Hatchtopia Inferno Inside Man L’accusé L’arnacoeur L’heure d’été La grande bellezza La Guerre des mondes La Mécanique de l’ombre La promesse d’une vie Last Vegas Le Caire confidentiel Le Chasseur et la Reine des glaces Le Roi Scorpion 2 – Guerrier de légende Le talentueux Mr. Ripley Le voyage extraordinaire de Samy Les Schtroumpfs 2 Les Schtroumpfs et le village perdu Liar’s Dice Mon coup d’un soir, mon ex et moi Nobel P’tits Genies Public Enemies Resgate Sammy 2 Sexy Dance Sweet Virginia The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros The Memory of Water The Tenth Man Un plan parfait Very Bad Cops What we started Youth Zip et Zap et l’île du Capitaine



