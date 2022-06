Netflix dope son catalogue de jeux grâce à ses séries… et des jeux consoles

A l'occasion de la Geeked Week qui se tenait la semaine passée, Netflix a dévoilé les nouveaux jeux qui arrivent sur son service. Une dizaine de titres qui s'inspirent des univers de ses séries, mais aussi des jeux déjà aperçus sur Xbox Series et PS5.

N’allez pas croire que Netflix a pris le jeu vidéo pour une lubie occasionnelle, sans lendemain. Quelques mois après le lancement de son service, la plateforme de streaming vidéo continue de remplir son catalogue.

Lors de sa Geeked Week la semaine passée, son événement dédié à la pop culture, Netflix a non seulement présenté ses nouvelles séries et prochaines productions originales, mais aussi les prochains titres de son service Netflix Jeux, disponible sur iOS et Android. La plateforme a promis 50 titres d’ici à fin 2022, gratuits pour les abonnés et garantis sans pub. Et elle en annonce déjà près d’une vingtaine à venir.

Devolver ajoute trois jeux

Comment tenir ses promesses ? En s’appuyant sur ses licences fortes, mais aussi sur des éditeurs de renom et en récupérant également quelques titres déjà connus. Ainsi, Devolver Digital, la branche mobile du déjanté éditeur, a présenté trois nouveaux jeux déjà disponibles ou à venir. À commencer par Poinpy, un jeu d’escalade coloré. Vous devez y écraser des fruits pour nourrir une bête qui vous poursuit et lui échapper.

Reigns : Three Kingdoms offre à Netflix une licence forte du jeu vidéo façon swip’em up. Dans les dernières années tourmentées de la dynastie Han, vous allez devoir négocier, séduire, convertir ou faire alliance entre factions pour déjouer les scénarios et remporter la bataille, en plus de réussir les mini-jeux proposés. Le jeu sortira plus tard dans l’année.

Poinpy // Source : Devolver Reigns Three Kingdoms // Source : Devolver Terra Nil // Source : Devolver

Enfin, Terra Nil, développé par le même studio que celui derrière Broforce, est un city builder inversé. Vous devez reconstruire un écosystème, transformer l’environnement en zone avec la faune et la flore les plus diversifiées possibles. Un jeu à la fibre écologique qui arrive en 2023.

Et Netflix Jeux signe aussi quelques titres indépendants qui ont fait le bonheur des joueurs sur consoles. On voit ainsi arriver l’excellent Spiritfarer dans lequel vous incarnez la jeune Stella, chargée d’accompagner les morts vers l’au-delà à bord de son embarcation et qu’elle améliore au fur et à mesure que ses passagers montent à bord. Il faudra trouver des ressources pour cela, pour nourrir les voyageurs et ramasser de précieux objets.

Deux autres petites perles sont à découvrir si vous les avez ratées sur consoles : Raji : an Ancient Epic Enhanced Edition, un jeu d’action-aventure où une jeune orpheline élue des dieux doit stopper des démons, et Kentucky Route Zero, un étrange jeu d’aventure textuel qui vous embarque sur une route perdue, à la rencontre d’étranges personnages dont il faut reconstituer l’histoire tout en cherchant votre chemin. Un des jeux les plus étranges et envoûtants de ces dernières années.

Jamais mieux servi que par soi-même

Mais le mieux encore pour Netflix, c’est de compter sur lui-même. Après Stranger Things, qui a notamment permis à Netflix Jeux de se maintenir à flot, le catalogue voit arriver un jeu La Casa de Papel Money Heist. Il y est évidemment question d’aventure et d’action. L’équipe doit cette fois braquer les coffres d’un casino de Monaco, avec l’aide du Professeur.

Si vous êtes plutôt amateurs d’échecs, jetez-vous dans la partie du Jeu de la dame : Gambit. Au menu : des leçons, des parties et des adversaires à affronter en ligne dans ce grand tournoi d’échecs. Et vous allez y retrouver des têtes connues de la série.

D’autres jeux présentés mériteront le détour comme Shadow & Bone : Destinies, un RPG narratif annoncé en développement ou encore Séduction haute tension (Too hot to handle), étrange jeu de swipe inspiré lui aussi d’une série Netflix. Dans cette inspiration Tinder, il faudra choisir parmi des candidats célibataires prêts à tout pour vous séduire.

Créé par Ustwo Game, développeur de Monument Valley, et déjà disponible sur Steam, Desta : The Memories Between arrive sur Netflix Jeux prochainement. Une histoire de relations brisées dans laquelle vous allez explorer vos propres rêves pour comprendre ce qui vous arrive. Un jeu au tour par tour étonnant où les personnages croisés disposent de capacités qui vous aideront à progresser. A suivre également Lucky Luna, conçu par les équipes d’Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey. Tout en pixel, il sera une exclusivité Netflix avec une héroïne bannie sur une île mystérieuse et qui tente de s’extirper d’étranges ruines.

