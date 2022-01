Merci Stranger Things ! Netflix Jeux démarre honorablement

Lancé officiellement en novembre dernier dans de nombreux pays dont la France, Netflix Jeux a dépassé les cinq millions de téléchargements pour ses 12 jeux désormais disponibles.

Lancé en test à l’été 2021 pour quelques bienheureux et officiellement en novembre pour de nombreux pays dont la France, Netflix Jeux avait laissé perplexe ceux qui attendaient un service gaming équivalent à l’offre de streaming vidéo de l’entreprise californienne. Cinq jeux au lancement, mais rapidement une dizaine au bout de quelques semaines, la plateforme de SVoD croit en sa proposition.

Si les jeux initiaux (Stranger Things et Asphalt Xtreme déjà aperçu sur Android, Card Blast ou encore Bowling Ballers dans la catégorie des casual sympathiques) n’avaient pas de quoi éblouir les joueurs les plus exigeants, ils ont néanmoins trouvé preneurs.

Jusqu’à 120 000 téléchargements journaliers

Selon la société Appfigures, les 12 jeux proposés ont cumulé plus de 5,3 millions de téléchargements depuis novembre. Après avoir rapidement atteint un pic à plus de 120 000 téléchargements par jour peu après son lancement, les différents jeux ont vu leurs chiffres progressivement diminuer au fil des semaines pour se stabiliser aux alentours de 40 000 téléchargements cumulés par jour sur l’App Store et le Play Store.

Cela n’a cependant rien de surprenant et reprend un schéma assez classique après un lancement qui a beaucoup fait parler de lui. De plus, Netflix avait initialement lancé cinq jeux, avant d’en ajouter en plusieurs fournées.

Stranger Things en force

En y regardant de plus près, on réalise que Stranger Things est sans surprise la star de Netflix Jeux. Les deux jeux proposés au catalogue figurent en tête des téléchargements avec près d’un million pour Stranger Things : 1984 et 828 000 téléchargements pour Stranger Things 3 : The Game, deux titres tirés de la série à succès de Netflix.

Ils sont suivis par Teeter (Up), un jeu qui figurait parmi les premiers annoncés, et Asphalt Xtreme, grand classique du jeu mobile proposé par Gameloft désormais en exclusivité via Netflix Jeux (il faut donc être abonné au service pour le télécharger gratuitement). Arcanium et Krispee Street affichent des résultats un peu faibles, mais ils ont été lancé mi-janvier seulement.

Si les chiffres sont rassurants pour Netflix qui aspire avec une telle offre à garder un peu plus ses utilisateurs qui ont tendance à filer vers d’autres plateformes comme Disney+ ou Amazon Prime Video, il faudra voir à plus long terme la tendance avec les véritables jeux inédits qu’a promis la plateforme. Certes, les jeux sont gratuits, mais ils ont surtout bénéficié d’un attrait de curiosité initial et les derniers venus n’ont pas non plus dopé les téléchargements.

