En février, Amazon Prime Video donne dans l'humour avec le retour de Miss Maisel, dans les muscles avec la 1re saison de la série Reacher (mais sans Tom Cruise) et dans le vrombissement des moteurs avec les sept premiers Fast & Furious. Si vous préférez la sensualité, Cinquante nuances de Grey s'annonce.

Si vous aviez trouvé le mois de janvier un peu léger en nouveautés malgré Spencer, le film sur Lady Di, c’est sans doute parce qu’Amazon avait gardé ses billes pour février. Pour démarrer le mois, Prime Video signe le retour de La Fabuleuse Mme Maisel, l’arrivée de l’adaptation en série de Reacher ou encore de diverses séries pour tous les âges. Côté films, la saga Fast & Furious fait vrombir ses premiers opus tandis que pour la sensualité du 14 février, vous pourrez (re)découvrir Cinquante nuances de Grey et bon nombre de films inédits ou exclusifs signés Amazon.

Les séries ajoutées en février 2022

Reacher

Après avoir pris les traits de Tom Cruise sur grand écran, Jack Reacher devient une série inédite Amazon, inspirée de la saga littéraire de Lee Child. Enquêteur vétéran militaire, Reacher est revenu à la vie civile et sillonne le pays sans attache. Il se retrouve dans la ville de Margrave (Géorgie) où il est rattrapé par un meurtre vieux de 20 ans. Il va devoir tenter de prouver son innocence alors que tout semble l’accuser. L’heure de rejouer des poings a sonné. Premier round le 4 février.

La fabuleuse Mme Maisel

Le retour de la plus drôle des femmes des années 1960. Midge Maisel revient pour une 4e saison. Elle trouve enfin l’emploi qui va laisser libre cours à sa créativité. Mais cela va aussi creuser un fossé entre sa famille, ses amis et elle. Nouveau stand-up à compter du 18 février.

Totems

Encore une série originale d’Amazon qui promet. En pleine Guerre froide, un scientifique français se transforme en espion pour les services secrets français et la CIA. Il s’éprend d’une pianiste russe travaillant pour le KGB. Une romance entre amour, confiance et manigances. Et pour vous séduire un peu plus, on trouve au casting Niels Schneider, Ana Girardot, José Garcia ou encore Lambert Wilson.

1er février : Detective Conan (saison 1)

Detective Conan (saison 1) 4 février : Reacher (saison 1 — Amazon Original)

Reacher (saison 1 — Amazon Original) 7 février : Melrose Place (saisons 1 à 7)

Melrose Place (saisons 1 à 7) 11 février : With Love (saison 1 — Amazon Original)

With Love (saison 1 — Amazon Original) 15 février : Un gars, une fille (saisons 1 à 6)

Un gars, une fille (saisons 1 à 6) 17 février : Downton Abbey (saisons 1 à 6)

Downton Abbey (saisons 1 à 6) 18 février : Totems (saison 1 — Amazon Original) Lov3 (saison 1 — Amazon Original) La fabuleuse Mme Maisel (saison 4 — Amazon Original)



Les films, spectacles et documentaires ajoutés en février 2022

Les films qu’on vous conseille de rattraper

Cela va être l’heure du rattrapage en février avec de très nombreux classiques et films plébiscités qui arrivent dès le 1er février. À commencer par les sept premiers films de la franchise Fast & Furious, chronologie des médias faisant pour les derniers notamment. Les plus nostalgiques apprécieront de retrouver le truculent Flic de Beverly Hills, Axel Foley (Eddy Murphy), E.T., le plus mignon des extra-terrestres, ou bien le plus célèbre pilote d’avion des années 1980, à savoir Maverick (Tom Cruise) dans Top Gun.

Parmi les grands classiques, ne manquez pas l’excellent Shutter Island de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio ou encore Forrest Gump, le rôle de simplet attachant qui valut un Oscar à Tom Hanks. Les fans d’Apple apprécieront sans doute la vision de Steve Jobs proposée par Danny Boyle avec Michael Fassbender dans la peau de l’homme au col roulé.

Cinquante nuances de Grey ouvre aussi le catalogue du mois avec un retour dès le 1er février. Blanche-Neige et le chasseur, librement inspiré du conte originel, sera également ajouté à Prime Video avec toute sa cour de stars (Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth…).

I want you back

Février apporte aussi son lot de films Amazon Original ou Amazon Exclusive. Et parmi eux, I want you back, une comédie romantique disponible le 11 février. La rencontre entre deux jeunes trentenaires récemment largués de manière inattendue par leur partenaire de longue date au même moment. Tous deux découvrent que leur ancienne moitié est déjà passée à autre chose, ils unissent leurs forces pour tenter de reconquérir leurs amours perdues.

1er février : Fast & Furious (Film 1 à 7) Les Ex Cinquante nuances de Grey Jusqu’à toi Faut pas lui dire Free love Tout pour plaire Un homme à la hauteur Charlotte aux Fraises : aventures à Fraisi-Paradis Oscar Et Le Monde Des Chats Le Flic de Beverly Hills 1 & 2 Shutter Island Ex Machina Steve Jobs The Witch Manchester-by-the-Sea Sex & The City : le film Lolita malgré moi E.T., l’extra-terrestre Forrest Gump Top Gun La Science des rêves Les Trolls Comme des bêtes Madagascar Dragon 2 Kung Fu Panda 3

4 février : Des Soldats Et Des Ombres (Amazon Original) Book of Love (Amazon Original)

7 février : Endings, Beginnings (Amazon Exclusive)

Endings, Beginnings (Amazon Exclusive) 11 février : I Want You Back (Amazon Original)

I Want You Back (Amazon Original) 14 février : Love, Weddings & Other Disasters (Amazon Exclusive)

Love, Weddings & Other Disasters (Amazon Exclusive) 16 février : Jack & Jill Blanche-Neige et le Chasseur

17 février : Transformers : The Last Knight

Transformers : The Last Knight 21 février : Mission : Impossible Fallout (Amazon Exclusive)

Mission : Impossible Fallout (Amazon Exclusive) 28 février : Apprentis parents (Amazon Exclusive)

