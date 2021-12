Amazon a choisi d'attaquer 2022 en douceur. Peu de séries inédites à se mettre sous la dent, mais des films inédits qui entendent séduire des nostalgiques de la princesse Lady Di aux fans de George Clooney, en passant par les amateurs de petits monstres.

Pour démarrer 2022 sur Prime Video, Amazon a choisi la variété plus que la quantité. Il y en aura pour les petits et les grands, les nostalgiques de grands classiques des années 1980 et les fans d’animes récents, les fans de cinéma hollywoodien ou de films d’animation.

Les séries ajoutées en janvier 2022

Pas de grosses séries emblématiques qui signent leur retour ce mois-ci, mais deux séries Amazon Original à découvrir.

As we see it

Adaptée d’une série israélienne, As we see it raconte l’histoire de trois colocataires dans la vingtaine qui souffrent d’autisme. Comment ils vivent, travaillent, se font des amis et tombent amoureux dans un monde qui leur est parfois étranger.

Vox Machina

Première saison annoncée pour cet anime qui met en scène sept héros tentant désespérément de payer leur note de bar. Et pour cela, ils vont accepter une quête pour sauver le royaume d’Exandria des forces magiques obscures.

1er janvier : Les aventures de Sonic (saison 1) Les Télétubbies (saison 1)

21 janvier : As we see it (saison 1)

As we see it (saison 1) 28 janvier : Vox Machina (saison 1)

Les films, spectacles et documentaires ajoutés en janvier 2022

Attendu de longue date, le film Amazon retraçant la vie tumultueuse de Lady Diana, l’ancienne princesse de Galles décédée en 1997, arrive enfin. Janvier sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau film signé George Clooney ou encore de retrouver les monstres du film d’animation Hôtel Transylvanie.

Spencer

Près de 25 ans après sa mort, Diana Spencer prend les traits de Kristen Stewart pour ce film retraçant de manière plus ou moins fictive le Noël 1991 de la princesse de Galles et du prince Charles au château de Sandringham pour les fêtes de Noël. Alors en pleine tourmente, le couple tente de faire bonne figure devant la reine. Mais les choses vont prendre une autre tournure.

The Tender Bar

George Clooney passe derrière la caméra pour son 8e film en tant que réalisateur et met en images les mémoires de JR Moehringer. Dans The Tender Bar, il raconte l’histoire de JR (Tye Sheridan, Ready Player One), un garçon qui passe des heures au bar tenu par son oncle Charlie (Ben Affleck), homme un peu déjanté et excentrique qui joue les pères de substitution. Tandis que sa mère et son grand-père (Christopher Lloyd, le Doc Brown de Retour vers le futur) rêvent d’un avenir meilleur pour lui, le jeune homme décide de poursuivre ses propres rêves.

Hôtel Transylvanie 4 : changements monstres

Ce nouveau volet des aventures de Dracula, Johnny, Mavis et tous leurs amis monstres arrivent en exclusivité sur Amazon. L’Hôtel Transylvanie accueille toujours ses clients peu ordinaires. Et cette fois, les choses vont se corser. Persuadé que son beau-père ne l’aime pas parce qu’il n’est pas un monstre, Johnny fait appel à Val Helsing pour le transformer.

Mais l’inverse se produit et tous les monstres de l’hôtel sont transformés… en humain, même Dracula. Et si vous voulez faire du rattrapage des trois premiers films d’animation de la saga, il faudra aller… sur Netflix qui en a les droits.

The Green Knight

Ce film Amazon Original est une aventure fantastique et épique autour des légendes arthuriennes. Il retrace l’histoire de Sir Gawain (Dev Patel), neveu têtu du roi Arthur, qui décide partir affronter le chevalier vert qui met à l’épreuve le courage des hommes. Durant son périple initiatique, Gawain va devoir faire face à des fantômes, des géants, des voleurs pour prouver sa valeur à sa famille et à tout son royaume.

3 janvier : The Green knight (Amazon Original) Time is up (Amazon Exclusive) Police Academy 1 à 7 Beetlejuice

7 janvier : The Tender Bar (Amazon Original)

The Tender Bar (Amazon Original) 10 janvier : Assiégés (Amazon Exclusive)

Assiégés (Amazon Exclusive) 14 janvier : Creed II Hôtel Transylvanie 4 : changements monstres (Amazon Original) Tout le monde debout

17 janvier : Spencer (Amazon Original)

Spencer (Amazon Original) 27 janvier : Maxime Gasteuil arrive en ville (stand-up)

Maxime Gasteuil arrive en ville (stand-up) 31 janvier : Robin des Bois

