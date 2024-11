Prime Video : X-Ray vous rappellera ce qui s’est passé dans la saison précédente de votre série favorite

Entre deux saisons d’une série, il peut parfois s’écouler deux ou trois ans. C’est largement assez pour oublier ce qui s’est passé précédemment. Pour se rafraîchir la mémoire sans se retaper une saison entière, Prime Video s’apprête à lancer X-Ray Recaps !

Les abonnés Prime Video connaissent tous X-Ray, une fonction qui permet de faire apparaître à l’écran les noms des acteurs, les musiques jouées ou encore des anecdotes autour du programme sans le mettre sur pause. Une technologie tellement pratique et populaire qu’elle a été récemment adoptée par Apple TV+ sous un autre nom. Bonne nouvelle ! Amazon annonce que X-Ray s’apprête à devenir encore plus pratique, et intelligent.

Des résumés sans spoils créés par l’IA

Si vous reprenez une série avec l’impression d’avoir oublié des détails majeurs de l’intrigue, sachez que cela arrive à tout le monde. J’avais par exemple démarré la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir en ayant oublié le cheminement de certains personnages et en essayant de me rappeler pourquoi ils se retrouvaient dans telle situation.

C’est qu’il s’est écoulé deux ans entre les deux saisons de cette série, et en deux ans, on a le temps d’oublier bien des choses. Pour se remémorer, on peut regarder une fois encore la saison précédente mais ça prend du temps, on peut aussi chercher des résumés sur internet mais on prend alors le risque de se faire divulgâcher des éléments-clé de l’histoire.

Avec la nouvelle fonctionnalité X-Ray Recaps, la plateforme de streaming propose des résumés générés par l’intelligence artificielle. X-Ray Recaps fonctionne sur des saisons entières, des épisodes et même des morceaux d’épisode. On peut ainsi avoir des résumés personnalisés et garantis sans spoilers.

X-Ray Recaps est pour le moment en phase bêta. Seuls les utilisateurs américains de Fire TV y ont accès, et uniquement pour les contenus originaux Amazon MGM. Cette fonction devrait être déployée avant la fin de l’année.

