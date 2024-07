Cette fonction bien pratique de Prime Video apparaît enfin dans Apple TV+

Avant un déploiement final prévu pour cet automne sur les Apple TV, la firme de Cupertino vient de lancer la troisième bêta de tvOS 18 est disponible avec une nouveauté très attendue : InSight. Reprenant une fonctionnalité bien connue de Prime Video, elle permettra de connaître le nom des acteurs à l'écran et des musiques jouées en temps réel.

Apple a déployé hier soir sa troisième bêta de tvOS 18 avec celles d’iOS 18 et d’iPadOS 18, et après la nouvelle prise en charge du format 21:9 et l’amélioration des dialogues via l’intelligence artificielle, Apple TV s’octroie une nouvelle fonctionnalité bien connue des abonnés d’Amazon Prime Video. Baptisée InSight, elle repose sur le même principe que X-Ray qui permet d’afficher certaines informations en temps réel sans interrompre le visionnage.

X-Ray version Apple débarque sur tvOS 18

La nouvelle version de tvOS approche à grands pas et lors de la dernière WWDC, Apple a présenté un petit florilège des fonctions à venir visant à enrichir encore plus l’expérience des utilisateurs. InSight est une de ces dernières grosses nouveautés. Si vous avez un trou de mémoire sur le nom de tel ou tel acteur à l’écran ou d’une musique d’un film ou d’une série, cette fonctionnalité permet de l’afficher dans un petit encart en temps réel. InSight permet également d’en savoir plus sur un acteur en affichant son parcours et sa filmographie et d’ajouter une musique en cours dans sa playlist Apple Music.

À l’instar du X-Ray de Prime Video, InSight est une exclusivité disponible uniquement pour les contenus Apple TV+ sur l’application Apple TV. Elle est aussi accessible sur l’iPhone et l’iPad via l’application TV Remote qui intègre à cette occasion un nouveau bouton.

La dernière bêta de tvOS 18 est pour le moment disponible en accès anticipé pour les développeurs, une version publique sera bientôt lancée ce mois de juillet. La version finale de tvOS 18 est quant à elle prévue pour cet automne.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.