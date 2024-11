Les sorties Prime Video de novembre 2024 : des succès du cinéma en pagaille et un deuxième spin-off pour Citadel

Après un mois d’octobre ponctué de films et séries d’espionnage, Prime Video nous propose ce mois-ci une poignée de grandes affiches cinématographiques et quelques contenus originaux. Il y en a pour tous les goûts, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Comme à son habitude, Amazon Prime Video fait entrer chaque mois des dizaines de nouveaux films dans son catalogue. Entre les productions SF comme Mad Max : Fury Road et Prometheus, les films cultes comme Forrest Gump et les OSS 117 ou encore les madeleines de Proust comme Little Miss Sunshine et Love Actually, il y a de quoi faire…

Les séries à voir sur Prime Video en novembre 2024

Citadel : Honey Bunny – Saison 1 (7 novembre)

Après Diana qui se déroulait en Italie, Citadel s’offre Honey Bunny, un deuxième spin-off prenant place en Inde. Sauf que cette fois-ci, la série nous emmène dans le passé, aux origines de l’agence d’espionnage. Honey est une jeune actrice recrutée par Bunny, un cascadeur pas comme les autres qui la fera basculer dans le monde de l’espionnage. Des années plus tard, le duo s’est rapproché et a eu une fille, Nadia, que les parents doivent protéger d’assassins lancés à leurs trousses.

Cross (14 novembre)

Alex Cross est de retour dans une série inédite ! Le détective à l’origine interprété par Morgan Freeman dans Le Collectionneur et Le Masque de l’araignée réapparaît sous les traits d’Aldis Hodge dans ce thriller aussi complexe que tordu. Dans cette série de huit épisodes, le lieutenant Alex Cross se lance à corps perdu dans la traque d’un tueur en série ayant brutalement assassiné sa femme.

Sexe Intentions – Saison 1 (21 novembre)

À l’origine un film de 1999, Sexe Intentions s’offre un second souffle dans cette version plus moderne de huit épisodes. Dans une université élitiste de Washington, deux étudiants issus de la haute se permettent toutes les bassesses pour préserver leur influence et leur réputation. Même lorsqu’un bizutage tourne au drame et et que l’incident menace les fraternités et sororités du campus.

Les films à voir sur Prime Video en novembre 2024

Libre (1er novembre)

Libre est un thriller réalisé par Mélanie Laurent et inspiré de la vie de Bruno Sulak, un braqueur connu pour être le « Arsène Lupin du XXe siècle ». Une figure qui a marqué le milieu du banditisme français dans les années 1980 pour ses braquages réalisés sans violence et ses multiples évasions. À ce titre, il fut considéré pendant plusieurs années comme l’ennemi public n°1.

Mad Max : Fury Road (1er novembre)

Quatrième volet de la saga post-apocalyptique, Mad Max : Fury Road est considéré comme étant de loin l’un des meilleurs films d’action de tous les temps. Ici, Tom Hardy succède à Mel Gibson dans le rôle de Max Rockatansky dans un monde ravagé par une guerre nucléaire. Malgré lui, Mad Max se retrouve mêlé à un conflit opposant le seigneur de guerre Immortan Joe à l’un de ses lieutenants, Imperator Furiosa.

Forrest Gump (15 novembre)

Assassiné par la critique presse à sa sortie en 1994, Forrest Gump a de suite été adopté par les téléspectateurs qui le classent parmi les meilleurs films de tous les temps. Sur le banc d’un arrêt de bus, Forrest Gump, un simple d’esprit d’Alabama, raconte sa vie à différentes personnes venant s’asseoir à côté de lui. Une comédie culte avec une rétrospective humoristique des États-Unis des années 50 à 80.

Les autres sorties sur Prime Video en novembre 2024

1er novembre :

Les Deux Sirènes

Les Collines de la Terreur

Robin des Bois

La Grande Évasion

En Eaux troubles

Le Jeu du faucon

Prometheus

Be Cool

Kung-Fu Panda – Films 1 et 3

Les Infidèles

Usual Suspects

No Way Out

OSS 117 – Films 1 et 2

Akai

Free Fire

L’Écossais volant

La Peur au ventre

Le Souffle de la tempête

Get Shorty

Foxy Brown

Six degrés de séparation

Le Mans 66

Bill et Ted sauvent l’univers

Le Grand Budapest Hotel

La Chaîne

Terminator : Dark Fate

13 Hours

Mr. Majestyk

Hellboy

Masquerade

Hair

Soul Plane

La dernière marche

Un couple à la mer

Flics sans scrupules

Respect

Baywatch : Alerte à Malibu

Le Solitaire de Fort Humboldt

Hackers

The Spy Gone North

Papillon

Nicholas Nickleby

Coffy, la panthère noire de Harlem

Picture This

L’Aube rouge

12 hommes en colère

4 novembre :

Pink Butterfly

5 novembre :

Blind – Saison 1

Super blonde

Sniper : G.R.I.T. – Global Response & Intelligence Team

6 novembre :

One More Shot

7 novembre :

Love Again : un peu, beaucoup, passionnément

Look Back

Madagascar 2 : La grande évasion

Mon futur moi

8 novembre :

Cada Minuto Cuenta

9 novembre :

Transit – Saison 1

10 novembre :

Le Jour où la Terre s’arrêta

Flamin’Hot

Little Miss Sunshine

La Famille Tenenbaum

500 jours ensemble

Wedding Nightmare

Beyond After

12 novembre :

In Cold Water : The Shelter Bay Mystery – Saison 1

13 novembre :

Dans le noir

Down Low

Lights Out

15 novembre :

The Men’s Club – Saison 5

Call Me By Your Name

Arrête-moi si tu peux

Le Guetteur

Un garçon nommé Noël

Made In Italy

Big Game

The Program

Countdown

20 novembre :

When Love Strikes

Délire Express

Love Actually

21 novembre :

Le Club des Gourmets – Saison 3

Le Challenge

22 novembre :

Pimpinero

Tigres et Hyènes

25 novembre :

Saving Grace – Saison 1

Arthur Christmas

27 novembre :

Becky enragée

28 novembre :

Absolution

Suspicion

29 novembre :

Glass

