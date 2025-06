Amazon a fait un casque sans fil à réduction de bruit et il le brade à -57 % en ce moment

Le casque AmazonCommercial Commuter est un modèle simple et efficace, proposant l’ANC avec une autonomie XXL, à retrouver pour 57,15 euros au lieu de 160,26 euros sur Amazon.

AmazonCommercial Commuter Bluetooth Headset // Source : Amazon

On connaissait Amazon Basics, où le célèbre géant américain propose des produits de base à petit prix, avec un catalogue très vaste. Mais l’entreprise a aussi lancé AmazonCommercial, une filière plutôt orienté professionnel, B2B, avec des produits spécifiquement conçus pour les pros. Il y a une grande base de produits d’entretien, de nettoyage, de sécurité ou encore de restauration. Mais au milieu de tout ça, il y a le casque Commuter pour PC, un modèle qui ressemble à l’EPOS Adapt 360 ou au Sennheiser HD450BT ou SE. L’absence de marque fait que le prix baisse et l’offre à durée limitée le fait tomber à 57,15 euros.

Les points forts du casque AmazonCommercial Commuter

Une qualité de fabrication bien solide

Le son est propre et équilibré, surtout avec l’ANC activée

La connexion multipoint et la compatibilité Teams, certifié UC

Le casque AmazonCommercial Commuter était vendu 160,26 euros jusqu’à l’apparition de cette offre à durée limitée où il est à 57,15 euros.

Un casque pro déguisé en produit Amazon : l’AC Commuter est intriguant

Derrière son design sobre et son nom peu vendeur, le casque AmazonCommercial Commuter cache un pedigree étonnamment solide. Ce modèle partage son ADN avec deux références bien connues : le Sennheiser HD450BT et l’EPOS Adapt 360. Même firmware, même structure interne, même orientation vers un usage intensif en bureautique. Le casque intègre un système à 4 micros, dont 2 dédiés à l’ANC, et s’appuie sur des codecs audio SBC et aptX. Le rendu sonore devrait donc être bien équilibré, avec des basses rondes, des voix qui ressortent bien, à condition d’activer l’ANC pour profiter des meilleures conditions.

Côté matériel, le casque profite d’une construction robuste et une portée Bluetooth de haute volée : jusqu’à 25 mètres si l’on en croit les utilisateurs l’ayant eu entre les mains. Les matériaux, sobres, ne trahissent pas un produit d’entrée de gamme. L’arceau rembourré et les coussinets fermes assurent une bonne tenue. En revanche, le confort général reste perfectible : la pression semble être un peu forte sur la tête les premières fois où on le porte. C’est clairement un casque pensé pour le travail, en témoignent sa certification Teams et sa compatibilité multipoint.

Un casque pour le travail, moins pour les audiophiles

Il faut le redire pour que vous ne soyez pas surpris : L’AmazonCommercial Commuter ne vise pas les audiophiles et les puristes. Il propose néanmoins un son net et maîtrisé sans pour autant atteindre la finesse des modèles dont il s’inspire. Il reste supérieur à de nombreux casques vendus plus cher, à condition de bien l’égaliser. Quelques regrets sur les codecs et l’absence d’AAC ou d’aptX LL, ou encore sur l’interface de mise à jour limitée au logiciel Windows de EPOS.

Il est livré avec une housse souple, un câble USB-C et un jack 2,5 mm vers 3,5 mm. Les touches multifonctions tombent bien sous les doigts, même si leur polyvalence demande un léger temps d’adaptation. L’autonomie annoncée est de 46 h, qui doit correspondre à une utilisation sans ANC. L’activation de celle-ci améliore la qualité du son, au détriment du temps d’utilisation.

Ce casque AmazonCommercial Commuter pourait largement faire son entrée dans notre guide d’achat des meilleurs casques Bluetooth. En attendant, vous pouvez le consulter pour découvrir les modèles qui nous ont récemment séduits.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.